Colpo di scena alla Juve: “È imbarazzante”

I bianconeri hanno vinto brillantemente l’amichevole contro il Borussia Dortmund. Brilla Yildiz ma dai social arriva un parere piuttosto forte

Nella giornata di ieri è arrivata la prima vittoria in amichevole della Juventus, che ha superato per 2-1 il Borussia Dortmund al culmine di una gara ben giocata e decisa da una doppietta di Cambiaso.

“Abbiamo fatto un buon lavoro, ora si riparte martedì. David ha fatto la prima gara seria alla Juventus contro un avversario di livello. Si è mosso bene, era applicato, concentrato su quello che doveva fare, c’è ancora tanta stanchezza. Non è abituato agli allenamenti che abbiamo fatto, sicuramente con la freschezza sarà ancora tutto più facile. Non so quanto manca ancora per l’inserimento dei nuovi”, le parole del tecnico croato riportate da ‘Sky Sport’.

Ed ancora: “Nelle partite di agosto manca freschezza, manca lucidità nelle gambe, però c’è stata una grande applicazione da parte dei ragazzi. È stato un buon allenamento”. Segnali positivi quindi quelli riscontrati da Tudor che ha potuto registrare anche un’ottima prova di Kenan Yildiz che si conferma in crescita.

Quella alle porte potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione del fantasista turco, che già al Mondiale per Club aveva dato un altro assaggio delle sue straordinarie capacità tecniche.

Juventus, che differenza con Yildiz: “C’è un gap imbarazzante”

Una bravura tanto evidente quella di Yildiz da scatenare anche un commento molto particolare sui social, che non poteva di certo passare inosservato.

Il collega Graziano Carugo Campi su X ha infatti commentato in modo secco il valore del turco e del resto della squadra di Tudor: “C’è un gap imbarazzante tra il livello di Yildiz e il resto della rosa”.

Un’affermazione forte che da un lato esalta il gioiellino della Juve e dall’altro sminuisce la restante parte della rosa. Parole forti che hanno scatenato non pochi pareri forti anche tra i commenti.

Yildiz dal canto suo si prepara a vivere l’annata decisiva di questa prima parte di carriera dopo i 12 gol e 9 assist totali dell’ultima stagione.