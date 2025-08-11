Allarme Juve, così il mercato non decolla: “Sotto ricatto di due giocatori”

Dusan Vlahovic e Douglas Luiz restano due problemi importanti da risolvere in uscita e la preoccupasione è palpabile anche tra i tifosi vip

La Juventus dà segnali di progresso dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund firmata addirittura da una doppietta di Cambiaso. Tudor può essere moderatamente soddisfatto a circa due settimane dall’esordio in campionato contro il Parma. Chiaro che la squadra non è ancora completa, visto che mancano alcuni tasselli in entrata come anche in uscita.

La società sta continuando a lavorare per il ritorno di Kolo Muani, sperando in sviluppi positivi per l’addio di Vlahovic, su cui però non si muove ancora granché. Il serbo difficilmente si muoverà prima dei giorni conclusivi di mercato con Allegri che può affondare il colpo, considerando però che il Milan ha gli occhi ben attenti anche e soprattutto su Hojlund. E anche in Inghilterra ne parlano in maniera prepotente, con tanto di cifre di prestito oneroso e relativo riscatto per una cifra sui 45 milioni.

Ma le cessioni continuano a condizionare pesantemente l’estate della Juventus, che ha avuto difficoltà e intoppi anche nel salutare i vari Mbangula e Weah. E a ostacolare il lavoro in entrata di Comolli restano soprattutto i soliti Vlahovic e Douglas Luiz. Di questa situazione ha parlato anche Massimo Giletti, che non ha usato mezzi termini: “È un mercato complesso quello di questa estate e che paga le scelte sbagliate dello scorso anno. Abbiamo già speso 100 milioni per riscattare chi è arrivato l’anno scorso, al di là del suo contributo effettivo. E siamo costretti a vendere, se non a svendere”.

Giletti senza mezzi termini: “Juve sotto ricatto da parte di Vlahovic e Douglas Luiz”

Giletti, giornalista e grande tifoso juventino, a ‘Radio Bianconera’ ha spiegato: “Mbangula venduto a 10 milioni purtroppo mi ricorda tanto Huijsen, e anche il suo addio è figlio del fatto che siamo sotto ricatto da parte di Vlahovic e Douglas Luiz, scelte che pesano enormemente sul bilancio di oggi”. Non va tanto per il sottile il noto conduttore sul serbo e il centrocampista brasiliano, che secondo Tudor deve agire addirittura dietro la punta e non in mediana perché “ha il gol nel sangue”.

A Giletti non va giù neanche il probabile addio di Miretti: “Ha 21 anni, a nove anni era già della Juventus e rappresenta quello che diceva Julio Cesar qualche tempo fa, ovvero che la Juventus continua a non avere uno zoccolo duro di giocatori italiani. Non sarà un fenomeno, ma l’abbiamo visto anche contro la Reggiana che qualche lampo di classe ce l’ha. Invece andrà via per il solito motivo, ovvero la necessità di vendere. La Juve è obbligata a privarsene, e non è un caso che Conte e Manna lo vogliano, consapevole di compiere un errore ma di fatto obbligata a farlo“.