Valzer in difesa, da Leoni a Comuzzo: l’effetto domino che tocca Milan e Inter

Il valzer dei difensori infiamma le big di Serie A. Soprattutto a Milano molto ruota intorno al nome di due centrali di difesa

Inter e soprattutto Milan sono a caccia di volti nuovi per la difesa del presente e del futuro. In particolare i rossoneri proseguono il proprio percorso di crescita e cambiamento sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, di pari passo ad un calciomercato che dove possibile sta mutando l’assetto della squadra.

Finora sono stati parecchi i movimenti soprattutto in mediana, con l’attenzione che però ora si sposta sulla linea arretrata. Nello specifico il ‘Diavolo’ si prepara a salutare Malick Thiaw ormai pronto a vivere una nuova esperienza in Premier League con la maglia del Newcastle.

Tra parte fissa e bonus i Magpies vanno a sfiorare quota 40 milioni complessivi che inevitabilmente fanno gola al club meneghino, il quale ora dovrà per forza di cose andare a caccia di un erede all’altezza individuato in Koni De Winter, che nelle ultime ore ha scalzato la concorrenza di Leoni e Comuzzo per i quali Parma e Fiorentina non hanno alcuna intenzione di fare sconti.

Calciomercato Milan e Inter, Leoni-Comuzzo effetto domino: la situazione

Il ping pong Inter-Milan in difesa potrebbe condizionare in maniera decisiva le prossime mosse di mercato dei meneghini innescando un effetto domino concreto.

Comuzzo ha avuto una brillante prima parte di stagione, tanto da finire a gennaio vicino al Napoli. Leoni invece ha avuto un fenomenale exploit sul lungo andare attirando anche l’attenzione dell‘Inter che lo segue da tempo.

Entrambi, dal punto di vista dei costi, superano i 30 milioni di cartellino, motivo per cui per il Milan ha deciso di non affondare il colpo.

Nello specifico il più costoso dei due è Leoni per il quale le richieste partono da oltre 35 milioni a salire. Meno costoso il centrale viola che però ha su di se due club tedeschi e gli occhi del Manchester United. In questo effetto domino difensivo si inserisce anche proprio De Winter, per il quale il Milan è pronto a bruciare la concorrenza dell’Inter.