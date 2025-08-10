Atalanta
Milan, tutti furiosi con Allegri: “E’ fuori di testa”

Il tecnico milanista bersagliato dalle critiche nel corso dell’ultima amichevole precampionato del Diavolo, il match contro il Chelsea fa discutere

Ultimo match di preparazione prestagionale per il Milan, che scende di nuovo in campo dopo la gara contro il Leeds. Partita, quella contro il Chelsea, che però prende subito una bruttissima piega. Un pomeriggio da dimenticare per il Diavolo e per Allegri arrivano critiche a non finire.

Ovvie e numerose le rotazioni da parte dell’allenatore livornese, 24 ore dopo il precedente match, ma le scelte in generale non convincono. E infatti dopo solo 8 minuti il Chelsea si porta già sul 2-0, con la rete di Joao Pedro che segue l’autorete del giovane Coubis. Poi espulso al ventesimo minuto – provvedimento rivedibile dell’arbitro, secondo molti, ma tant’è – compromettendo in maniera definitiva la sfida.

I commenti sui social sono decisamente a sfavore di Allegri, che viene duramente contestato, per aver schierato una formazione non all’altezza ed esposto il Milan a una brutta figura. Ce n’è anche per la società, che viene invitata a intervenire in maniera decisa sul mercato, per rinforzare ulteriormente la rosa. Ma c’è anche chi sostiene che in questo modo Allegri abbia proprio voluto mandare un segnale al club. Ecco alcuni post tratti da ‘X’:

Di sicuro, ci saranno riflessioni da fare, dopo questa gara, su quelle che possono essere le prospettive del Milan attualmente. Allegri non avrà un compito facile e al via della stagione dovrà subito dare risposte importanti.

