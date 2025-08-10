Milan, tutti furiosi con Allegri: “E’ fuori di testa”

Il tecnico milanista bersagliato dalle critiche nel corso dell’ultima amichevole precampionato del Diavolo, il match contro il Chelsea fa discutere

Ultimo match di preparazione prestagionale per il Milan, che scende di nuovo in campo dopo la gara contro il Leeds. Partita, quella contro il Chelsea, che però prende subito una bruttissima piega. Un pomeriggio da dimenticare per il Diavolo e per Allegri arrivano critiche a non finire.

Ovvie e numerose le rotazioni da parte dell’allenatore livornese, 24 ore dopo il precedente match, ma le scelte in generale non convincono. E infatti dopo solo 8 minuti il Chelsea si porta già sul 2-0, con la rete di Joao Pedro che segue l’autorete del giovane Coubis. Poi espulso al ventesimo minuto – provvedimento rivedibile dell’arbitro, secondo molti, ma tant’è – compromettendo in maniera definitiva la sfida.

I commenti sui social sono decisamente a sfavore di Allegri, che viene duramente contestato, per aver schierato una formazione non all’altezza ed esposto il Milan a una brutta figura. Ce n’è anche per la società, che viene invitata a intervenire in maniera decisa sul mercato, per rinforzare ulteriormente la rosa. Ma c’è anche chi sostiene che in questo modo Allegri abbia proprio voluto mandare un segnale al club. Ecco alcuni post tratti da ‘X’:

E allegri come pensa di andare ad affrontare il Chelsea con Coubis Terracciano e tomori. Non ho parole — Arthur Fleck Rossonero 🔴⚫️ (@MattioniBaller) August 10, 2025

Io spero con tutto il cuore che allegri non si fissa con i giovani in prima squadra come ha già fatto alla Juve.

Da noi non vedo nessun giovane pronto per stare nella prima squadra… — Gaetano (@GaeWeAreAcMilan) August 10, 2025

Sono furibondo! Il Milan ha un prestigio che DEVE essere salvaguardato. E Allegri schiera un ragazzo che ha faticato in serie C non ha mai giocato con gli altri centrali nella partita contro il Chelsea! Ma è fuori di testa! — Enrico (@henry180566) August 10, 2025

Dobbiamo perdere 6-0 oggi. Così Allegri si incazza e vediamo di comprare 2-3 difensori come Cristo comanda. Maledetti @acmilan — Duddits ♥️🖤 (@Duddits0582) August 10, 2025

Tomori, Terracciano e Coubis. Allegri ha toppato in pieno oggi e non venite a dirmi, ma è un amichevole. Ci sta perdere, ma non è necessario fare le figure di merda. — Arthur Fleck Rossonero 🔴⚫️ (@MattioniBaller) August 10, 2025

Se ti presenti in casa dei campioni del Mondo con gente che ha avuto difficoltà a tenere il livello della Serie C, l’epilogo è inevitabile. Allegri già nella sua prima esperienza fece una cosa simile in casa del Real, con Galliani che al 90’ non la prese molto bene. @acmilan — Mentalità Milan (@MentalitaMilan) August 10, 2025

Ecco, da uno esperto come Allegri non capisco la scelta di giocare un match del genere con una difesa da serie D che ti espone a figuracce internazionali…. — Pierluigi Scigliano (@PierluigiSci) August 10, 2025

Allegri comincia già a farmi girare i coglioni, partiamo male — TH3ONE (@th3onetv) August 10, 2025

In tutta la mia vita non ho mai visto uno tanto pentito delle proprie scelte come Allegri sulla panchina del Milan in questo momento — Buzzo (@biasinverme) August 10, 2025

Schierata contro i campioni del mondo una difesa che non salverebbe Milan Futuro dal retrocedere in eccellenza.

Il genio di Allegri per farsi prendere e velocemente 2 difensori 😀 — Dan_555 (@5Dan05) August 10, 2025

Di sicuro, ci saranno riflessioni da fare, dopo questa gara, su quelle che possono essere le prospettive del Milan attualmente. Allegri non avrà un compito facile e al via della stagione dovrà subito dare risposte importanti.