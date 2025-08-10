Atalanta
Lo scambio ‘infiamma’ la Juventus: la risposta semina il caos

Con la volontà di imprimere una svolta importante alla propria campagna trasferimenti, la ‘Vecchia Signora’ sta valutando il da farsi

In una sessione estiva di calciomercato nella quale è stata costretta a fare di necessità virtù, poco appariscente sotto tanti punti di vista, la Juventus spera di ottimizzare le prossime settimane per riuscire a completare l’organico a disposizione di Tudor. Un compito che passa anche e soprattutto dalle cessioni considerate prioritarie dai bianconeri.

Locatelli incoraggia Douglas Luiz
Lo scambio 'infiamma' la Juventus: la risposta semina il caos

In questo senso il lavoro di Comolli continua ad incontrare ostacoli. Oltre al ben noto caso riguardante il futuro di Vlahovic – per il serbo nelle ultime settimane non sono arrivate offerte concrete tali da far saltare il banco – da menzionare anche le fasi di stallo delle trattative legate alle cessioni di Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Il brasiliano dell’Aston Villa non ha nascosto il desiderio di ritornare in Premier League ma fino a questo momento sia l’Everton che il Nottingham Forest non sono riusciti a trovare l’accordo con la Juventus che dal canto suo non ha alcuna intenzione di mettere a bilancio una minusvalenza.

A completare un mosaico ancora tutto da decifrare è arrivata poi l’ultima indiscrezione dalla Turchia riguardante la possibilità di uno scambio tra la ‘Vecchia Signora’ e il Fenerbahçe con Amrabat possibile pedina di scambio. Una notizia che, però, deve fare i conti con l’importante ingaggio percepito dal centrocampista brasiliano che fino a questo momento non ha dato segnali di apertura all’ipotesi turca.

Calciomercato Juventus, scambio Amrabat-Douglas Luiz? La posizione dei tifosi

Ad ogni modo, la voce di uno scambio per Douglas Luiz ha fatto immediatamente il giro del web arrivando a dividere in un certo senso la tifoseria del Fenerbahçe. In mezzo a chi ritiene che i gialloblu siano chiamati a rinforzare altre zone del campo, infatti, c’è chi avalla in maniera convinta quest’affare ritenendo il calciatore della Juventus funzionale alle esigenze della propria mediana. A tal proposito, è interessante prendere in esame una carrellata di commenti a riguardo:

Ribadiamo come, almeno allo stato attuale della situazione, le chances che si completi questo tipo di trasferimento siano piuttosto risicate. In cima alla lista dei suoi desideri Douglas Luiz ha infatti messo il ritorno in Premier League: staremo a vedere se i prossimi giorni regaleranno svolte di questo tipo.

