Leoni via dal Parma: Inter o Milan, decisione presa

Derby di calciomercato per il difensore diciottenne: incubo Liverpool

Leoni rimane uno dei nomi più desiderati e chiacchierati di questo calciomercato estivo. L’incubo Premier, rappresentato dal Liverpool, aleggia sulla testa dei grandi club di Serie A. In particolare su Inter e Milan, i più concreti sul diciottenne talento del Parma.

Leoni, la valutazione del Parma

Il Parma non vorrebbe privarsene in questa sessione, aspettando il 2026 quando potrebbe realizzare una cessione più onerosa. Ma una proposta sui 40 milioni di euro potrebbe far cambiare idea al club emiliano, considerato che per il ragazzo ha speso ‘solo’ 5 milioni un anno fa.

Il sondaggio di Calciomercato.it

Calciomercato.it si è gettata a capofitto sul tema Leoni pubblicando un sondaggio su X. Partendo dal forte interesse delle big per Leoni, ai propri utenti abbiamo chiesto “quale sarebbe la soluzione migliore per il giovane difensore in caso di partenza dal Parma?”.

L’opzione meno votata è stata il Liverpool: il 14% dei voti è andato ai ‘Reds’, che al momento avrebbero aumentato il pressing. Gli inglesi possono davvero accontentare in toto le richieste del Parma. Poco di più, il 17,2%, ha invece ottenuto la Juventus.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#Leoni sempre in cima ai desideri delle big italiane: quale sarebbe la soluzione migliore per il giovane difensore in caso di partenza dal Parma? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 9, 2025

La partita, come si vede qui sopra, è stata tra Inter e Milan. Dal campo al mercato (social), è sempre derby. A spuntarla è stata l’Inter, che si è aggiudicata il sondaggio col 37,6%. Sconfitto il Milan (31,2%), che adesso coi soldi di Thiaw potrebbe davvero andare all’assalto.