Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Leoni via dal Parma: Inter o Milan, decisione presa

Foto dell'autore

Derby di calciomercato per il difensore diciottenne: incubo Liverpool

Leoni rimane uno dei nomi più desiderati e chiacchierati di questo calciomercato estivo. L’incubo Premier, rappresentato dal Liverpool, aleggia sulla testa dei grandi club di Serie A. In particolare su Inter e Milan, i più concreti sul diciottenne talento del Parma.

Leoni col premio di Player of the match
Leoni via dal Parma: Inter o Milan, decisione presa (LaPresse) – Calciomercato.it

Leoni, la valutazione del Parma

Il Parma non vorrebbe privarsene in questa sessione, aspettando il 2026 quando potrebbe realizzare una cessione più onerosa. Ma una proposta sui 40 milioni di euro potrebbe far cambiare idea al club emiliano, considerato che per il ragazzo ha speso ‘solo’ 5 milioni un anno fa.

Il sondaggio di Calciomercato.it

Calciomercato.it si è gettata a capofitto sul tema Leoni pubblicando un sondaggio su X. Partendo dal forte interesse delle big per Leoni, ai propri utenti abbiamo chiesto “quale sarebbe la soluzione migliore per il giovane difensore in caso di partenza dal Parma?”.

Leoni in azione col Parma
Inter o Milan, scelta fatta su Leoni (LaPresse) – Calciomercato.it

L’opzione meno votata è stata il Liverpool: il 14% dei voti è andato ai ‘Reds’, che al momento avrebbero aumentato il pressing. Gli inglesi possono davvero accontentare in toto le richieste del Parma. Poco di più, il 17,2%, ha invece ottenuto la Juventus.

La partita, come si vede qui sopra, è stata tra Inter e Milan. Dal campo al mercato (social), è sempre derby. A spuntarla è stata l’Inter, che si è aggiudicata il sondaggio col 37,6%. Sconfitto il Milan (31,2%), che adesso coi soldi di Thiaw potrebbe davvero andare all’assalto.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie