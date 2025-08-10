Inter, nuovo innesto dall’Aston Villa: Dumfries pedina di scambio

L’Inter può mettere in piedi un innesto che arriva direttamente dalla Premier League, stavolta dall’Aston Villa. E la pedina di scambio per sbloccare questa operazione può essere Denzel Dumfries, che piace al club di Unai Emery. Andiamo a vedere le ultime.

I nerazzurri si stanno muovendo in maniera importante per regalare a Cristian Chivu gli ultimi rinforzi di cui ha bisogno. Il primo nome in lista è sicuramente quello di Ademola Lookman, ma la strada è in salita ed è necessario che si incastrino varie situazioni prima di poter avere delle novità significative. Nel frattempo, però, tiene ancora banco qualche altra questione non di poco conto. A partire dal futuro della difesa, con Pavard e Bisseck che potrebbero salutare se dovesse arrivare qualche buona occasione in termini di offerte.

Allo stesso tempo, però, non si può dimenticare anche un cambio di modulo, dal momento che il punto fermo sarà la difesa a tre, ma a quanto pare il tecnico ex Parma sta seriamente valutando la possibilità di abbandonare il centrocampo a cinque con due punte per puntare su un 3-4-2-1. In tal senso, ci sono degli importanti aggiornamenti, dal momento che può andare di scena per l’Inter un colpo di primo piano direttamente dall’Aston Villa. Ed in questa operazione ci potrebbe finire anche Denzel Dumfries. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Inter, nuovo centrocampista dall’Aston Villa: le ultime notizie

Le occasioni di calciomercato sono spesso improvvise ed imprevedibili ed in tal senso bisogna essere bravi a saperle cogliere. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, l’Aston Villa è seriamente interessato a Denzel Dumfries, reduce da una stagione spaziale e che, ovviamente, non disdegnerebbe un approdo in Premier League. Fermo restando che è una colonna dell’Inter e che non ha nessuna intenzione di forzare la mano per andare via da Milano. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo ed i possibili risvolti.

In tal senso, l’Inter potrebbe seriamente pensare di sfruttare questa situazione per tornare su un suo vecchio obiettivo. Si tratta di Boubacar Kamara, centrocampista centrale di straordinaria sostanza ed efficacia che è stato tra i migliori della passata stagione per l’Aston Villa.

Classe 1999, si tratterebbe di un profilo perfetto per il 3-4-2-1, dal momento che ha delle importantissimi caratteristiche difensive che lo mettono nelle condizioni di potersi esprimere molto bene anche da difensore centrale oltre che da centrocampista. Insomma, Inter ed Aston Villa potrebbero impostare questa operazione su uno scambio. Per il momento si tratta di una ipotesi, ma chissà cosa ci potrà riservare il futuro.