DIRETTA Amichevole, Borussia Dortmund-Juventus: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra i gialloneri di Kovac e i bianconeri di Tudor in tempo reale

La Juventus fa visita al Borussia Dortmund in Germania in una gara valida come amichevole di preparazione ai rispettivi campionati. Una sfida dal sapore Champions tra due formazioni che ambiscono ad essere le outsider nella corsa al titolo in Serie A e in Bundesliga.

Da una parte i bianconeri di Igor Tudor, che hanno iniziato più tardi la preparazione a causa degli impegni nel Mondiale per Club, sono appena al loro secondo test match di questa preseason. Nella loro prima uscita, Locatelli e compagni sono andati oltre il pareggio per 2-2 contro la Reggiana, formazione di Serie B. Prima del debutto in Serie A contro il Parma, ci saranno altre due amichevoli contro la Juve NextGen e contro l’Atalanta.

Discorso simile, dall’altra parte, per i gialloneri di Nico Kovac, arrivati fino ai quarti di finale della rassegna iridata negli Stati Uniti. Oltre al largo successo contro i dilettanti del Siegen, è arrivato quello di misura per 3-2 contro il Lille. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale al doppio confronto degli ottavi di Champions del 2015, con la Juventus che si impose 2-1 in casa all’andata e 3-0 in trasferta al ritorno con una doppietta di Tevez.

Borussia Dortmund-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà visibile in diretta su tutti i dispositivi sulla app di Dazn e sarà trasmessa in televisione in chiaro sul canale Nove ma in differita alle 21.30. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra Borussia Dortmund e Juve live in tempo reale.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Hummels, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Bellingham; Guirassy. Allenatore: Kovac.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Joao Mario, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor

PROSSIMI IMPEGNI: Juventus-Juve NextGen mercoledì 13 agosto ore 18:30; Essen-Borussia Dortmund lunedì 18 agosto ore 20:45.