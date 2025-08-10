Campionissimo KO: UFFICIALE la frattura del perone

La diagnosi non ammette repliche: dovrà osservare almeno 3-4 mesi di stop

La stagione è ormai alle porte e tutte le squadre – in attesa di risvolti concreti sul mercato – hanno ormai scaldato i motori in vista dei primi impegni ufficiali. Ragion per cui le prossime amichevoli rappresenteranno un autentico banco di manovra configurandosi come test decisivi utili agli allenatori – al netto degli importanti carichi di lavoro – per valutare la bontà di eventuali correzioni in corso d’opera.

In maniera significativa nel corso di questo week-end si è alzato il sipario sulle prime gare del campionato portoghese, con lo Sporting CP che ha immediatamente lanciato un messaggio importante alla concorrenza. Tra due settimane inizierà invece la Serie A mentre la prossima settimana sarà la volta del campionato spagnolo. A tal proposito, emergono novità degne di nota che riguardano una squadra che nella scorsa stagione ha avuto modo di mettersi in luce a suon di prestazioni importanti. Ci stiamo riferendo al Real Betis che nel corso dell’amichevole contro il Malaga valida per il Trofeo Costa del Sol ha dovuto fare i conti con l’infortunio accorso ad Isco.

Tegola per il Real Betis: frattura del perone per Isco

Costretto a lasciare il campo dopo un duro scontro di gioco con Larrubia, l’ex fantasista del Real Madrid si è immediatamente sottoposto gli esami strumentali di rito che hanno evidenziato una frattura non scomposta del terzo medio del perone sinistro. Una tegola piuttosto grave per Pellegrini che ora sarà costretto a rivedere i suoi piani in vista dell’inizio della stagione.

Uscendo dal campo in stampelle, Isco si era già lasciato sfuggire alcuni messaggi piuttosto laconici dai quali era facile intuire la gravità dell’infortunio. Le prime sensazioni hanno purtroppo trovato conferma negli esami eseguiti nelle scorse ore. Di seguito il comunicato del club: “Il giocatore del Real Betis Balompié, Isco Alarcón, ha subito un infortunio nell’ultima amichevole pre-campionato contro il Málaga CF. A seguito degli accertamenti medici, ha riportato una nuova frattura non scomposta del terzo medio del perone sinistro. Si tratta di una nuova lesione traumatica, non correlata al processo precedente, che è stato risolto”.