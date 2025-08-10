Calciomercato bloccato, non hanno soldi: il motivo è clamoroso – Calciomercato.it

Uno dei club più importanti alle prese con uno stop del mercato sorprendente: non hanno la possibilità di effettuare altri acquisti, cosa sta succedendo

Come sempre, il calciomercato riserva il solito tourbillon di movimenti, trattative, rumours, colpi di scena, e da qui alla fine della sessione ne vedremo ancora delle belle. Ma per diverse società le cose, in questa estate, si sono complicate. Basti pensare, in Serie A, alla Juventus bloccata dalle cessioni e alla Lazio frenata dall’indice di liquidità. Ma c’è anche un altro club di una certa importanza che sta andando incontro a una finestra di trasferimenti paradossale. Un vero e proprio blocco del mercato per assenza di soldi da investire.

La clamorosa vicenda sta avvenendo in Bundesliga e vede protagonista il Borussia Dortmund. I tedeschi hanno effettuato un solo colpo in entrata, l’acquisto di Jobe Bellingham, per poi fermarsi totalmente. Ha indagato sull’argomento la ‘Bild’ e ha fatto una scoperta sorprendente. Le risorse del club, in questo momento, sono bloccate per altro tipo di spese.

Infatti, la dirigenza del Borussia attualmente si sta dedicando alla ristrutturazione di una parte dello stadio, il Signal Iduna Park. E precisamente…la cucina. Si apprende che lo scorso anno, a seguito di una ispezione sanitaria, quella parte dell’impianto sarebbe stata ritenuta obsoleta e fatiscente e necessitava di un ammodernamento. Un qualcosa però di particolarmente costoso. L’intera operazione è da circa 11 milioni di euro, praticamente un quinto del budget societario. Per questo motivo, attualmente, il Borussia non procede ad altri investimenti sul mercato in entrata, che proverà a finanziare, nella parte finale della sessione, con alcune cessioni.