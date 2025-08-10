Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Calciomercato bloccato, non hanno soldi: il motivo è clamoroso

Foto dell'autore

Uno dei club più importanti alle prese con uno stop del mercato sorprendente: non hanno la possibilità di effettuare altri acquisti, cosa sta succedendo

Come sempre, il calciomercato riserva il solito tourbillon di movimenti, trattative, rumours, colpi di scena, e da qui alla fine della sessione ne vedremo ancora delle belle. Ma per diverse società le cose, in questa estate, si sono complicate. Basti pensare, in Serie A, alla Juventus bloccata dalle cessioni e alla Lazio frenata dall’indice di liquidità. Ma c’è anche un altro club di una certa importanza che sta andando incontro a una finestra di trasferimenti paradossale. Un vero e proprio blocco del mercato per assenza di soldi da investire.

Hotel del calciomercato
Calciomercato bloccato, non hanno soldi: il motivo è clamoroso – Calciomercato.it

La clamorosa vicenda sta avvenendo in Bundesliga e vede protagonista il Borussia Dortmund. I tedeschi hanno effettuato un solo colpo in entrata, l’acquisto di Jobe Bellingham, per poi fermarsi totalmente. Ha indagato sull’argomento la ‘Bild’ e ha fatto una scoperta sorprendente. Le risorse del club, in questo momento, sono bloccate per altro tipo di spese.

Infatti, la dirigenza del Borussia attualmente si sta dedicando alla ristrutturazione di una parte dello stadio, il Signal Iduna Park. E precisamente…la cucina. Si apprende che lo scorso anno, a seguito di una ispezione sanitaria, quella parte dell’impianto sarebbe stata ritenuta obsoleta e fatiscente e necessitava di un ammodernamento. Un qualcosa però di particolarmente costoso. L’intera operazione è da circa 11 milioni di euro, praticamente un quinto del budget societario. Per questo motivo, attualmente, il Borussia non procede ad altri investimenti sul mercato in entrata, che proverà a finanziare, nella parte finale della sessione, con alcune cessioni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie