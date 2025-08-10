Atalanta
Bufera Inter sugli stipendi: l’annuncio sul fallimento

Foto dell'autore

Le parole del dirigente interista fanno prontamente il giro del web. La polemica sta travolgendo i nerazzurri 

Mentre l’Inter di Chivu prova a prendere forma in campo, al di fuori del terreno di gioco i nerazzurri sono al lavoro per la campagna trasferimenti.

Bufera Inter sugli stipendi: l'annuncio sul fallimento – Calciomercato.it

In queste ore a toccare svariati argomenti del mondo nerazzurro ci ha pensato il ds Piero Ausilio, il tutto proprio nei giorni in cui è accostato ad un eventuale futuro in Arabia Saudita.

Il dirigente meneghina a margine della lunga intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, si è soffermato anche sull’operazione più difficile: “Mercato invernale, vendo un giocatore all’estero e respiro: il periodo era durissimo, faticavamo a pagare gli stipendi. Quando stiamo per firmare mi chiama un notissimo avvocato divorzista: non può far partire il calciatore, la moglie vuole la separazione, abbiamo chiesto il ritiro del passaporto”.

Ausilio ha quindi aggiunto: “Li ho chiusi in una stanza finché non hanno sistemato tutto: accordo per il divorzio e cessione del giocatore. Non so se sia stata l’operazione più difficile, ma forse per l’Inter è stata la più importante”.

Inter, la frase di Ausilio scatena il caos: bufera sui social

Ausilio ha quindi descritto una delle operazioni più complesse ed importanti della carriera, suscitando però un cumulo di polemiche.

Inter, la frase di Ausilio scatena il caos: bufera sui social – Calciomercato.it

Su X si è alzato un autentico polverone dopo l’affermazione relativa agli stipendi:

“Facevamo fatica a pagare gli stipendi” è la frase che più di tutte ha colpito i tifosi sui social, alimentando un autentico polverone sulle possibilità dell’Inter di questi anni e paragoni anche con altre società. La bufera è solo all’inizio ma i fan su X sono già scatenati tra sostenitori e detrattori.

