Serie A, panchina già a rischio: allarme esonero prima dell’inizio della stagione

Il campionato non è ancora iniziato, ma un tecnico rischia già grosso: il verdetto è praticamente unanime, segnali evidenti lanciati alla società

Ancora due settimane al via della nuova Serie A, si lavora per mettere a punto condizione atletica e meccanismi tecnici, più gli ultimi rinforzi di mercato. Ma ci sono diverse squadre che sembrano essere ancora in alto mare, con i lavori in corso. E qualche allenatore rischia di vedere già scricchiolare notevolmente la sua posizione.

Esonero prima della prima giornata? Una casistica rara, ma che qualche volta è avvenuta, alle nostre latitudini. E la situazione sembra essere poco incoraggiante per Juric e per l’Atalanta. I bergamaschi sono stati malamente sconfitti per 4-0 dal Colonia in amichevole. Soltanto calcio d’agosto, è vero, ma le proporzioni del ko, pur con tutte le attenuanti (la partenza di Retegui, il caso Lookman, altre assenze), devono far riflettere.

Sui social, molti tifosi dei nerazzurri e non solo si sono espressi in maniera critica nei confronti dell’allenatore croato. Che rischia un’altra avventura tutta in salita, dopo quella alla Roma. Ecco alcuni commenti su ‘X’:

Hai capito Juric che mago…. — Ilario Dall’Acqua 🆔 (@IlarioDallAcqua) August 9, 2025

Come si dice in questi casi?

È solo calcio d’agosto?

Ma intanto male male #Atalanta di #Juric — MASSIMO FERRARIS (@ilgiovanemassi) August 9, 2025

Ma juric ci arriva a settembre? — Elvis the Pervis (@tinjo95) August 9, 2025

4 0 pour Cologne. Juric out — Luca Sulemana 🇮🇹🇬🇭 (@Lou___K) August 9, 2025

Comunque ridendo e scherzando, il #downgrade dell’#Atalanta è clamoroso. Sono passati dal sogno scudetto, dalle posizioni di vertice e dalla Champions League… a #Juric. Ho capito.

Sulla base di cosa, è stato scelto? Così, per chiedere.. #malemale — Tom Giorgio Marrano (@Tom_Gavin_91) August 9, 2025

Una giornata da dimenticare in fretta per la Dea, nella speranza di migliorare. Intanto, però, Juric appare già siulla graticola per davvero.