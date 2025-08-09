Serie A, panchina già a rischio: allarme esonero prima dell’inizio della stagione

Il campionato non è ancora iniziato, ma un tecnico rischia già grosso: il verdetto è praticamente unanime, segnali evidenti lanciati alla società
Ancora due settimane al via della nuova Serie A, si lavora per mettere a punto condizione atletica e meccanismi tecnici, più gli ultimi rinforzi di mercato. Ma ci sono diverse squadre che sembrano essere ancora in alto mare, con i lavori in corso. E qualche allenatore rischia di vedere già scricchiolare notevolmente la sua posizione.
Esonero prima della prima giornata? Una casistica rara, ma che qualche volta è avvenuta, alle nostre latitudini. E la situazione sembra essere poco incoraggiante per Juric e per l’Atalanta. I bergamaschi sono stati malamente sconfitti per 4-0 dal Colonia in amichevole. Soltanto calcio d’agosto, è vero, ma le proporzioni del ko, pur con tutte le attenuanti (la partenza di Retegui, il caso Lookman, altre assenze), devono far riflettere.
Sui social, molti tifosi dei nerazzurri e non solo si sono espressi in maniera critica nei confronti dell’allenatore croato. Che rischia un’altra avventura tutta in salita, dopo quella alla Roma. Ecco alcuni commenti su ‘X’:
Jurić ball pic.twitter.com/33eMsd1bFU
— Mikael (@thasdaug) August 9, 2025
Hai capito Juric che mago….
— Ilario Dall’Acqua 🆔 (@IlarioDallAcqua) August 9, 2025
La domanda è una sola. #Juric arriverà al panettone?@Atalanta_BC #atalantacolonia
— alegas (@alegas71) August 9, 2025
Come si dice in questi casi?
È solo calcio d’agosto?
Ma intanto male male #Atalanta di #Juric
— MASSIMO FERRARIS (@ilgiovanemassi) August 9, 2025
Ma juric ci arriva a settembre?
— Elvis the Pervis (@tinjo95) August 9, 2025
4 0 pour Cologne. Juric out
— Luca Sulemana 🇮🇹🇬🇭 (@Lou___K) August 9, 2025
Juric ball. https://t.co/t0a2CyZ4PO
— Mirzaa (@MirzaOmanovic1) August 9, 2025
Comunque ridendo e scherzando, il #downgrade dell’#Atalanta è clamoroso. Sono passati dal sogno scudetto, dalle posizioni di vertice e dalla Champions League… a #Juric. Ho capito.
Sulla base di cosa, è stato scelto? Così, per chiedere.. #malemale
— Tom Giorgio Marrano (@Tom_Gavin_91) August 9, 2025
Una giornata da dimenticare in fretta per la Dea, nella speranza di migliorare. Intanto, però, Juric appare già siulla graticola per davvero.