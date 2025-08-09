Atalanta
Serie A, panchina già a rischio: allarme esonero prima dell’inizio della stagione

Il campionato non è ancora iniziato, ma un tecnico rischia già grosso: il verdetto è praticamente unanime, segnali evidenti lanciati alla società

Ancora due settimane al via della nuova Serie A, si lavora per mettere a punto condizione atletica e meccanismi tecnici, più gli ultimi rinforzi di mercato. Ma ci sono diverse squadre che sembrano essere ancora in alto mare, con i lavori in corso. E qualche allenatore rischia di vedere già scricchiolare notevolmente la sua posizione.

Panchina
Serie A, panchina già a rischio: allarme esonero prima della prima giornata – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)

Esonero prima della prima giornata? Una casistica rara, ma che qualche volta è avvenuta, alle nostre latitudini. E la situazione sembra essere poco incoraggiante per Juric e per l’Atalanta. I bergamaschi sono stati malamente sconfitti per 4-0 dal Colonia in amichevole. Soltanto calcio d’agosto, è vero, ma le proporzioni del ko, pur con tutte le attenuanti (la partenza di Retegui, il caso Lookman, altre assenze), devono far riflettere.

Sui social, molti tifosi dei nerazzurri e non solo si sono espressi in maniera critica nei confronti dell’allenatore croato. Che rischia un’altra avventura tutta in salita, dopo quella alla Roma. Ecco alcuni commenti su ‘X’:

Una giornata da dimenticare in fretta per la Dea, nella speranza di migliorare. Intanto, però, Juric appare già siulla graticola per davvero.

