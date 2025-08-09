Atalanta
Omorodion al posto di Kolo Muani: la Juve chiude il cerchio

La scelta chiama indirettamente in causa anche i bianconeri, alla ricerca di un nuovo numero 9 in caso di partenza di Vlahovic

La volontà di completare l’organico da mettere a disposizione di Igor Tudor fa il paio in casa Juventus con la necessità di imprimere l’accelerata decisiva ad almeno tre uscite decisive. Perimetrato da questo loop sostanzialmente enigmatico si muove il farraginoso mercato della ‘Vecchia Signora’ in mezzo a troppi dubbi e poche certezze.

Omorodion al momento di un'esultanza
Omorodion al posto di Kolo Muani: la Juve chiude il cerchio

Ferrea è invece la volontà di Randal Kolo Muani di ritornare all’ombra della Mole. L’attaccante francese sta spingendo e non poco per permettere all’operazione tra la Juventus e il Psg di incanalarsi verso la fumata bianca. Come vi abbiamo raccontato, però, a mancare sono sostanzialmente i contatti diretti tra le due dirigenze per chiudere una trattativa che si attesterebbe sui 50 milioni di euro circa. Il che fa il paio con la mancata accelerata riguardante l’uscita di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo non fa gola ai club di Premier League e, dopo aver rispedito al mittente le proposte provenienti dalla Turchia e dall’Arabia, rischia di veder sfumare anche l’opzione Milan nel caso in cui i rossoneri chiudessero per un altro bomber (la pista Hojlund è diventata improvvisamente bollente). In tutto questo, il revival del binomio Kolo Muani-Juventus non può concretizzarsi in tempi relativamente brevi, con tutto ciò che ne consegue.

Calciomercato Juventus, intreccio Omorodion-Kolo Muani: le ultime dall’Inghilterra

Non è un mistero, infatti, constatare come tra i club interessati all’attaccante francese di proprietà del Psg ci sia anche il Newcastle, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’uscita di Isak. Dopo aver visto sfumare l’affare Sesko, ufficializzato qualche ora fa dal Manchester United, i Magpies non vogliono farsi trovare impreparati qualora si creassero i presupposti per l’addio del suo punto di riferimento offensivo.

Da qui i contatti indiretti mossi (anche) per Kolo Muani, per il quale comunque almeno allo stato attuale dell’arte non risulta avviata alcun tipo di trattativa. E così, nel ventaglio di nomi accostati ai bianconeri d’Inghilterra, occhio anche al profilo di Omorodion sul quale anche Graeme Bailey, ad esempio, ha concentrato la sua attenzione.

Come riferito da TBR Football, infatti, il Newcastle starebbe valutando con attenzione i margini di manovra sia per il bomber del Porto che per l’attaccante transalpino. Di seguito, la presa di posizione di Bailey: “Mi è stato riferito che ai Magpies sono state presentate diverse opzioni la scorsa settimana, come Kolo Muani e Samu Aghehowa (Omorodion, ndr). Stanno lavorando su di loro, anche se la maggior parte di questi nomi era nota”.

Prove ne siano, in questo senso, i contatti esplorativi avviati per Openda, Evanilson e Muniz, finiti in tempi e in modi diversi nell’agenda del club inglese che comunque non ha alcuna intenzione di privarsi di Isak a meno di un nuovo clamoroso rilancio da parte del Liverpool.

