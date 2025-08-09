Atalanta
Milan, Allegri avvisato: bocciatura totale, “cacciatelo subito”

Critiche a non finire per un calciatore del Diavolo, segnali non proprio incoraggianti per il tecnico livornese

Una delle ultime amichevoli prestagionali del Milan da’ qualche indicazione interessante, in chiave rossonera, sullo stato di forma e sulla crescita tecnico tattica della compagine di Massimiliano Allegri. Contro il Leeds, il Diavolo, in formazione sperimentale, disputa un buon primo tempo, va in vantaggio con Gimenez ma nella ripresa si fa riprendere sull’1-1 da un tiro da fuori di Stach, su cui Terracciano non è irreprensibile. Ottima la prestazione di Jashari, nell’ora circa in cui è stato in campo.

Massimiliano Allegri
Milan, Allegri avvisato: bocciatura totale, "cacciatelo subito"

C’è però un giocatore che non si fa preferire dai tifosi e anzi solleva qualche interrogativo preoccupante. L’esibizione di Pervis Estupinan lascia perplessi. L’ecuadoriano ha buona gamba e una certa propensione offensiva, ma nel posizionamento e nelle transizioni difensive lascia molto a desiderare. E si susseguono, non a caso, i commenti negativi, di chi ritiene già che probabilmente non sia stato un investimento azzeccato, tutt’altro. Ecco alcuni post apparsi su di lui su ‘X’:

Naturalmente, siamo soltanto all’inizio e i pareri in questa fase possono essere legati solamente a una impressione parziale. Ma l’inizio di Estupinan appare in salita. Del resto, non facile rilevare l’eredità di uno come Theo Hernandez.

