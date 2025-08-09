DIRETTA Amichevoli, Leeds-Milan e Everton-Roma: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Aviva Stadium’ tra i white di Farke e i rossoneri di Allegri e quello dell’Hill Dickinson’ tra i blues di Moyes e i giallorossi di Gasperini in tempo reale

Il Milan e la Roma affrontano rispettivamente il Leeds a Dublino e l’Everton a Liverpool in due gare valide come amichevoli di preparazione al campionato. Una doppia sfida sull’asse Italia-Inghilterra per testare i progressi in vista dei prossimi impegni ufficiali tra Premier League, Serie A e Coppa Italia.

Da un lato, all’Aviva Stadium’, i rossoneri di Massimiliano Allegri scendono in campo per il primo dei due test match in due giorni (domani c’è il Chelsea, ndr) in vista della gara ufficiale di domenica prossima contro il Bari. Finora sono arrivati buoni segnali dalla tournée in estremo oriente: dopo la sconfitta di misura all’esordio contro l’Arsenal, Leao e compagni hanno battuto il Liverpool 4-2 e imposto una goleada al Perth Glory. Due pareggi in altrettante uscite, invece, per i Peacocks di Daniel Farke: 0-0 contro il Manchester United e 1-1 contro il Villarreal.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Hill Dickinson’, scontro in famiglia tra le due squadre di proprietà dei Friedkin. I giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno voglia di rialzare la testa dopo il pesante ko 4-0 subito mercoledì contro l’Aston Villa nella loro prima uscita in terra inglese. I Toffees di David Moyes, invece, vogliono inaugurare il loro nuovo impianto con una vittoria di prestigio da regalare ai loro tifosi.

Leeds-Milan e Everton-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv

Entrambe le partite saranno trasmesse in televisione così come in streaming su tutti i dispositivi in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Everton e Roma e tra Leeds e Milan live in tempo reale.

LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Schmidt, Bijol, Rodon, Gudmundsson; Ampadu, Stach; Aaronson, Nmecha, Gnonto; Piroe. All. Farke

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Tarkowski, Keane, O’Brien, Mykolenko; Iroegbunam, Gueye; Ndiaye, Alcaraz, Garner; Beto. All. Moyes

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Kone, El Aynaoui, Angelino; El Shaarawy, Baldanzi; Dovbyk. All. Gasperini

PROSSIMI IMPEGNI: Chelsea-Milan, domenica 10 agosto ore 16; Roma-Neom sabato 16 agosto ore 17.