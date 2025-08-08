UFFICIALE: rottura del legamento crociato. Cambia il mercato della Juve

Il grave infortunio al ginocchio complica i piani sul mercato della Juventus e di Igor Tudor

Tegola pesantissima e grave infortunio nelle settimane che precedono l’inizio del campionato. Il ginocchio fa crack e dovrà restare per diversi mesi lontano dal terreno di gioco.

Il Chelsea dovrà rinunciare per tanto tempo a Levi Colwill, che ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio nei giorni scorsi. Il giovane difensore inglese è stato operato, ma la sua stagione è già compromessa prima di iniziare.

Colwill dovrà osservare infatti un lunghissimo periodo ai box, almeno 6-7 mesi per recuperare al meglio da un infortunio così delicato. Un’assenza che non ci voleva per Enzo Maresca e che complicherà i piani del tecnico italiano in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, l’infortunio di Colwill complica i piani per il ritorno di Renato Veiga

Levi Colwill è stato infatti un punto fermo nell’ultimo anno per il Chelsea campione del mondo, collezionato 43 presenze complessive nelle varie competizioni e mettendo anche a referto 2 reti.

I ‘Blues’ di recente hanno ufficializzato l’arrivo dall’Ajax di Hato per il reparto arretrato e dovranno eventualmente ritornare sul mercato per reperire un altro tassello in difesa dopo il grave infortunio al ginocchio accusato da Colwill.

Altrimenti Maresca potrebbe optare per la conferma in rosa di Renato Veiga, finito un po’ ai margini dopo il prestito alla Juventus e che non ha fatto parte della spedizione vincente negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Il Chelsea sta cercando di piazzare sul mercato il portoghese, vicino qualche settimana fa al passaggio all’Atletico Madrid. Il trasferimento alla corte di Simeone non si è però concretizzato, con il classe 2003 che ha una valutazione intorno ai 35 milioni di euro. Renato Veiga è oggetto anche di riflessioni da parte della stessa Juve, che nell’ultima parte di mercato potrebbe bussare alla porta del Chelsea per un nuovo prestito.

I londinesi potrebbero però chiudere alla partenza del difensore (molto stimato tra l’altro da Igor Tudor) e confermarlo nella rosa di Maresca vista la lunga assenza dai campi di gioco di Colwill.