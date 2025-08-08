Tonali torna in Serie A: il maxi scambio sblocca l’affare

In maniera del tutto inattesa Sandro Tonali può seriamente lasciare il Newcastle e far rientro in Serie A. La chiave per rendere rendere possibile questa operazione è il maxi scambio che può accontentare tutte le parti in causa.

Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei centrocampisti su scala mondiale più forti in senso assoluto, dal momento che ha una capacità di coprire il campo che in pochi hanno a livello internazionale e non a caso anche in Premier League le cose stanno andando alla grande. Dopo un approccio reso complicato dalla squalifica per calcio scommesse, Tonali è diventato fondamentale per il Newcastle, trascinandolo fino in Champions League con una annata da protagonista assoluto dal suo rientro in campo.

I tifosi del Milan non lo hanno dimenticato, ovviamente, dal momento che lo hanno ammirato per anni, prima del passaggio in Inghilterra, con i Magpies che hanno versato nelle casse dei rossoneri ben 64 milioni di euro. Il suo addio serviva soprattutto per dare respiro alle casse del club, ma è stato un duro colpo per tutto il movimento calcistico italiano. A sorpresa, però, adesso arriva una svolta. Sandro Tonali può far ritorno in Serie A e la chiave per sbloccare questo affare con il Newcastle è il maxi scambio che può accontentare tutte le parti in causa.

Tonali di nuovo in Italia, maxi scambio che lascia tutti di stucco

Il suo valore di mercato è a dir poco alto e per questo motivo si tratta di una strada in salita per chiunque. Ma a quanto pare c’è un club italiano che intende affondare per davvero il colpo e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus ha messo nel mirino di nuovo Sandro Tonali ed è pronta a tornare nuovamente all’assalto per lui. E stavolta la chiave per convincere il Newcastle a lasciar partire il suo centrocampista è questo maxi scambio.

A fare il percorso inverso potrebbe essere Dusan Vlahovic, che alla Juve ormai vive da separato in casa e che da tempo viene accostato proprio ai Magpies. Che, dal canto loro, devono fare i conti con le tante sirene che riguardano Isak, il loro bomber principale. Ovviamente si tratta di una trattativa complessa tenendo conto del valore enorme dei due calciatori coinvolti in questo maxi scambio, ma è una pista da seguire con attenzione nei prossimi giorni, con la Juventus che ha un enorme bisogno di un innesto in mediana. In tal senso ci sono aggiornamenti sul profilo di O’Riley.