Tifosi aiutano il club, UFFICIALE: raccolta fondi per il colpo in mediana

Singolare iniziativa per aiutare il top club a concretizzare un nuovo super acquisto

Un mercato ormai pronto ad entrare nel vivo. La prima settimana del mese d’agosto è già passata e il tempo per chiudere le trattative continua a ridursi.

E in casa Manchester United il mercato sta davvero per entrare nel vivo. Dopo tante trattative che non si sono concretizzate, i Red Devils sono praticamente pronti ad accogliere Benjamin Sesko. Lo sloveno sarà il nuovo centravanti di Ruben Amorim. Un colpo che potrà causare un vero e proprio effetto domino tra gli attaccanti di tutta Europa, visto che gli inglesi non disputeranno coppe europee e si ritroveranno con giocatori in esubero che potrebbero far comodo a tante squadre di Serie A. Su tutti Hojlund, accostato in particolare al Milan.

Ma il mercato del Manchester United potrebbe non fermarsi qui. Il club inglese sta sondando infatti il terreno per nuovi innesti in mediana.

Manchester United, obiettivo Baleba: parte una raccolta fondi

Uno dei nomi più graditi in questo senso è quello di Carlos Baleba, centrocampista classe 2004 sotto contratto con il Brighton fino al 2028.

Un acquisto certamente difficile. Il centrocampista infatti è valutato 115 milioni di euro. Una cifra super anche per il club inglese, che ha tra l’altro già investito, se si considera anche la cifra per Sesko, oltre 200 milioni di euro. E nonostante questo, per cercare di arrivare al nazionale del Camerun, un tifoso, come riferisce il ‘Sun’, ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundme. Il post si prefiggeva l’ambizione di raggiungere 120 milioni di euro, così da poter finanziare il colpo. E al momento alcune minime donazioni sembrano già essere arrivate.

Staremo a vedere se la donazione andrà a buon fine e se il Manchester United, che appunto per acquistare tre attaccanti ha già speso oltre 200 milioni di euro, avrà bisogno di questo supporto da parte dei tifosi per riuscire a concretizzare l’acquisto del forte centrocampista camerunense.