Riscoppia il caso Calhanoglu: “Alla fine è riuscito a lasciare l’Inter”

Nuova bufera con protagonista il centrocampista turco: “Spedito anche gratis dove vuole lui”

È riscoppiato il caso Calhanoglu, seppur in forme diverse.

Una nuova bufera travolge il centrocampista dell’Inter, il cui nome ha occupato le cronache di calciomercato per più di mezza estate.

Calhanoglu dopo PSG-Inter finale di Champions
Riscoppia il caso Calhanoglu: "Alla fine è riuscito a lasciare l'Inter"

Calhanoglu voleva tornare a casa, in Turchia: Galatasaray o Fenerbahce, ma nessuna delle due ha mai presentato un’offerta vera all’Inter. Così ecco il passo indietro del turco: resta a Milano, in  nerazzurro, con tanto di pace pubblica con Lautaro Martinez.

Calhanoglu si è messo a disposizione di Chivu e ha finalmente smaltito l’infortunio al soleo che gli aveva impedito di disputare il Mondiale per Club. In gol alla prima amichevole stagionale, quella storica contro l’Under 23, mentre nella seconda è durato davvero pochissimo.

Al 35′ si è beccato il secondo giallo dopo un intervento in scivolata su Vanderson. Un intervento regolare, Calhanoglu non commette fallo: il rosso è stata una invenzione dell’arbitro Vernice, protagonista in negativo dell’incontro andato in scena allo ‘Stade Louis II’.

Fino al rosso la prestazione di Calhanoglu, stando almeno al giudizio di tantissimi interisti, era stata decisamente insufficiente. Tanto che si sprecano i commenti contro di lui, commenti anche pesanti oltre che ironici, segnale che quel che è successo questa estate non sarà semplice da far dimenticare ai tifosi nerazzurri. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Calhanoglu resta all’Inter

A meno di clamorose sorprese, Calhanoglu indosserà la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione, la quinta in nerazzurro.

Il suo contratto con il club ora di Oaktree, del resto, scade a giugno 2027.

