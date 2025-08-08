Juve: scambio in Premier, Savona sblocca l’affare

Il difensore dei bianconeri continua ad attirare l’interesse di diverse squadre inglesi. E Comolli ne potrebbe approfittare per chiudere una operazione in entrata

La Juventus al momento non chiude la porta ad una cessione di Savona e l’interesse dalla Premier League si fa sempre più insistente. Sono diverse le squadre che hanno sondato il terreno per il classe 2003 anche se, almeno per ora, nessuna ha presentato una offerta importante ai bianconeri. La valutazione della Vecchia Signora si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro e vedremo se qualcuna deciderà di affondare il colpo.

Non è da escludere che la Juventus possa magari sfruttare Savona come pedina di scambio per un rinforzo in entrata. I bianconeri sono alla ricerca di due centrocampisti e uno potrebbe arrivare dal Bournemouth. Gli inglesi sono sulle tracce proprio del classe 2003 e una trattativa è da prendere in considerazione nel corso delle prossime settimane. Vedremo come si svilupperà la situazione e se la Vecchia Signora deciderà di affondare il colpo per il mediano.

Calciomercato Juventus: affare in Premier, i dettagli

Le caratteristiche di Savona si sposano alla perfezione con il modo di giocare in Premier. Per questo motivo diverse squadre stanno sondando il terreno con la Juventus. Fino ad oggi nessuno ha affondato il colpo con il club bianconero, ma nel corso delle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e quindi vedremo se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca magari attraverso uno scambio.

Il Bournemouth è alla ricerca di un difensore e Savona rappresenta un profilo che piace davvero tanto al club inglese. Una operazione che la Juventus potrebbe sfruttare per prendere un calciatore. Il nome in questione è quello di Tyler Adams. Il centrocampista americano classe 1999 ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e quindi il club inglese dovrebbe mettere sul piatto una proposta minima economica per sbloccare questo affare di calciomercato.

Per adesso non c’è una trattativa concreta fra le parti. Il Bournemouth ha semplicemente sondato il terreno per Savona e non è andato oltre a questo. Ma potrebbe essere proprio la Juventus a presentare una proposta per Adams mettendo sul piatto anche il cartellino del classe 2003.

Mercato Juventus: doppio colpo dal Bournemouth?

Adams non è l’unico giocatore del Bournemouth che piace alla Juventus. I bianconeri da tempo stanno seguendo anche Marcos Senesi per rinforzare il reparto difensivo. Potrebbe essere, quindi, una operazione complessa e magari che coinvolgerà più di un calciatore.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Bournemouth è comunque sulle tracce di Savona e vedremo se si potrà sviluppare la trattativa magari con l’inserimento di Adams oppure si andrà su una operazione molto più ampia con l’inserimento anche del difensore argentino.