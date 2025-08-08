Juve, nuovo centrocampista dalla Roma: lo scambio sblocca l’affare

La Juve sta lavorando a rinforzare il proprio centrocampo ed in tal senso stavolta torna a guardare con interesse in casa Roma. Lo scambio può essere la chiave per sbloccare questa operazione capace di accontentare e far felici tutte le parti in causa.

Non può dirsi certamente soddisfatto del mercato dei bianconeri fino a questo momento il tecnico Igor Tudor, che si aspettava una situazione ben diversa ad inizio estate. Aveva, infatti, chiaramente fatto intendere che la sua Juventus aveva bisogno di tre grandi rinforzi, uno per reparto, e, fino a questo momento, l’unico grande innesto risponde al nome di Jonathan David. Servono altri due calciatori in misura prioritaria: un difensore centrale da affiancare a Bremer ed un mediano che sappia dare geometrie ed anche muscoli in mezzo al campo.

Per quest’ultimo profilo il primo nome in lista è quello di una vecchia conoscenza della Serie A. Stiamo parlando dell’ex Lecce Hjulmand, attualmente in forza allo Sporting Lisbona. I lusitani, complice la crescita esponenziale che ha avuto il ragazzo, chiedono per lui 60 milioni di euro e questo frena in maniera importante ogni discorso per la Juve. Che, per questo motivo, si sta guardando attorno. Ed ora mette gli occhi in casa Roma, da cui può prendere un centrocampista di alto profilo e che si può esaltare con un tecnico come Igor Tudor in panchina.

Juve, scambio con la Roma: questa pista prende piede

I rapporti tra i club sono buoni ormai da diverso tempo ed in casa Roma c’è aria di rivoluzione con l’arrivo di Gian Piero Gasperini. Con la squadra che, gradualmente, sta prendendo forma. In tal senso, arriva una svolta non di poco conto. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Juve è tornata a guardare con interesse in casa Roma dal momento che valuta con molta attenzione il nome di Bryan Cristante, che ha l’identikit perfetto per Tudor e che può essere una operazione a basso costo.

La chiave per convincere i capitolini è rappresentata, a quanto si legge, dalla possibilità di uno scambio che porterebbe Cristante alla Juve e Weston McKennie alla Roma. L’americano, infatti, continua a non sapere che piega prenderà il suo futuro, dal momento che ha il contratto in scadenza nel 2026, sul fronte rinnovo non arrivano segnali importanti da questo punto di vista e lui non può non tenere in considerazione l’ipotesi di salutare la Juventus dopo quattro anni fatti di alti e bassi. Si attendono sviluppi, ma si tratta di una pista da tenere in considerazione soprattutto verso la fine del mercato.