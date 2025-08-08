Ederson-Juve, annuncio a sorpresa in diretta: “Cambia il centrocampo” | ESCLUSIVO

Da Comolli a Vlahovic passando per il mediano dell’Atalanta, ecco le ultime sui bianconeri nel programma JUVEZONE in onda sul nostro canale Youtube

Nuova super puntata di JUVE ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it e, ovviamente, centrato su ciò che accade dentro il mondo bianconero.

Tanto mercato, tante notizie e tante considerazioni piuttosto pungenti dell’ospite di giornata, Paolo De Paola. Si parte da Comolli e dal suo operato, già sotto la lente d’ingrandimento.

“La Juve ha speso più di tutti dopo il Napoli”

COMOLLI – “Dobbiamo aspettare la chiusura del mercato per dire se Comolli ha vinto o perso, al momento sta perdendo perché la Juventus ha speso più di tutti dopo il Napoli – ha sottolineato De Paola a JUVE ZONE – È tra le prime in Europa per spese già solamente per i riscatti e i nuovi sono David e Joao Mario, stop. Per il resto tante trattative, bracci di ferro a destra e a sinistra.

Trattative in corso per cedere Douglas Luiz e prendere Hjulmand, che è un ottimo giocatore e farebbe molto bene alla Juventus. Soprattutto per aggiustare un centrocampo che per me è il centro nevralgico da aggiustare. Il centrocampo, che negli ultimi anni non ha funzionato, deve avere un punto di forza maggiore. Se tutto questo si riuscisse a realizzare allora le cose cambierebbero. È in bilico il giudizio sul mercato della Juventus, al momento è insufficiente”

De Paola a JUVE ZONE: “Ederson farebbe fare il salto di qualità”

Per quanto riguarda la mediana, De Paola fa un nome importante: quello di Ederson dell’Atalanta. “Un giocatore come lui farebbe fare il salto di qualità, perché sarebbe quel metronomo che cambia le cose a centrocampo. Locatelli è un buon giocatore, ma non ha quel tipo di passo e quel tipo di ritmo”

CASO LOOKMAN – A proposito di Atalanta, una parentesi extra-Juve sulla telenovela Lookman: “L’Atalanta può dettare i tempi, come li ha sempre dettati. È una società forte, lo è diventata nel corso degli anni e non ha bisogno di vendere. La valutazione di Lookman è pure bassa, perché nel corso degli anni è arrivato ad avere una valutazione intorno ai 100 milioni e pagarlo 50 milioni è un affare per chi lo acquista.

L’Atalanta si è impuntata e non vuole scendere sotto a questa cifra. Io credo che alla fine Lookman riuscirà ad andare all’Inter, ma il braccio di ferro impostato dal giocatore e dal suo agente non fa bene, perché l’Atalanta se volesse potrebbe creare problemi come è stato per Papu Gomez”

Conclusione su Vlahovic: “Chi può dirlo, magari nelle mani di un ingegnoso Tudor può risorgere. Magari a fianco a un giocatore vivace come David… Quello che riscontriamo ultimamente è che il potere dei giocatori, insieme ai loro procuratori, è diventato eccessivo e possono bloccare le trattative. Vlahovic si è messo in questa posizione conflittuale con la società, negli ultimi anni non ha dimostrato di valere la cifra spesa e guadagna uno sproposito”, ha concluso De Paola.