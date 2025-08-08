Atalanta
DIRETTA Amichevole, Monaco-Inter | Segui la cronaca LIVE

Foto dell'autore

Impegno di livello per la squadra nerazzurra che sarà impegnata in un’amichevole internazionale contro i rivali della Ligue 1

Dopo la larga vittoria ottenuta contro l’Under 23 di Stefano Vecchi, 7-2 il risultato finale, nuovo impegno, questa volta di livello internazionale, per i meneghini.

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu seduto in panchina
Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

I nerazzurri dell’allenatore Cristian Chivu si presentano a questa sfida dopo altri giorni duri dal punto di vista della preparazione in vista della prossima stagione. Possibile conferma per il tandem d’attacco formato da capitan Lautaro Martinez e il ritorno di Marcus Thuram nel classico 3-5-2 di inzaghiana memoria. Di contro, il Monaco del tecnico austriaco Adolf Hutter, scendono in campo col 4-4-2 con la vecchia conoscenza del calcio italiano Denis Zakaria, un breve passato alla Juventus, a guidare il centrocampo. Calciomercato.it vi offre la cronaca dello stadio ‘Louis II’ di Monaco.

FORMAZIONI MONACO-INTER E DOVE VEDERLA IN TV

MONACO (4-4-2): Kohn; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Minamino, Zakaria, Camara, Golovin; Biereth, Balogun. All. Hutter

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

DOVE VEDERLA IN TV

In Diretta su DAZN alle ore 20
In Differita su INTER TV a mezzanotte

