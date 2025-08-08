Alternativa a Lookman, nome mai uscito: super colpo Inter in Serie A

Le ultime sulle mosse dei nerazzurri per l’attacco: nigeriano resta prima scelta, ma spunta a sorpresa un grande talento del nostro campionato

Se non Lookman, chi? A sorpresa spunta una soluzione clamorosa in Serie A.

Non parliamo di Nico Gonzalez, un profilo senz’altro offerto ai nerazzurri. L’argentino è fuori dai piani della Juventus, disposta a cederlo per 20/25 milioni.

L’alternativa più credibile a Lookman, naturalmente in caso di rottura totale della trattativa (se così si può definire…) con l’Atalanta, sarebbe ad oggi Nkunku in uscita dal Chelsea.

Il francese ha alcune caratteristiche simili a quelle di Lookman, ma a differenza del nigeriano non convince appieno: non ha mai giocato in Serie A, ha un ingaggio alto (6/7 milioni) e in questi anni ha palesato una preoccupante fragilità fisica.

Proprio per questo non tutti credono che l’Inter possa andare all’assalto del suo cartellino in caso di addio a Lookman. A sorpresa i bookmakers credono a un piano B italiano, anche se il calciatore in questione è argentino. Ma gioca in Serie A, con la maglia del Como: parliamo di Nico Paz.

Il primo nome degli scommettitori, per ciò che concerne l’alternativa a Lookman, è proprio il fantasista su cui il Real Madrid vanta un’opzione di riacquisto: il suo approdo all’Inter, effettivamente da mesi e mesi sul ragazzo, è quotato da ‘Snai’ a 3,50.

Piano B Inter a Lookman: i bookmakers credono alla pista Nico Paz, ma…

Nico Paz sarebbe un colpo di difficile realizzazione. Il Madrid non ha esercitato la suddetta clausola lasciandolo al Como, il quale da settimane è tornata a lavorare proprio per eliminare la ‘recompra’ e far diventare l’argentino un proprio calciatore a tutti gli effetti.

La pista più credibile, ad oggi, resta quella rappresentata da Nkunku del Chelsea: il suo approdo in nerazzurro è dato a 4,00. I bookmakers quotano addirittura Chiesa, anche se la firma con l’Inter è quotata a 8,00.