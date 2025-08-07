Napoli, prezzo McTominay e colpo Chiesa: “La verità su Conte e De Bruyne” | ESCLUSIVO

Tante voci di mercato e non solo intorno ai campioni d’Italia. Dal futuro di Anguissa e Raspadori al dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic: il punto della situazione

Il Napoli proverà a fare quello che non è riuscito a fare nessuno negli ultimi cinque anni in Italia: vincere due scudetti di fila. Di pari passo, i partenopei vogliono ben figurare anche al loro ritorno in Champions League. Dopo la prima parte di ritiro a Dimaro, ora la truppa di Antonio Conte si è spostata a Castel di Sangro. Tra sabato e domenica in programma altri due test match dopo quelli deludenti contro il Brest e la Casertana.

Per fare il punto della situazione sugli azzurri, nel corso della trasmissione ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina ufficiale YouTube di CM.IT è intervenuto il giornalista di ‘Rompipallone’ Salvatore Amoroso: “La squadra è un po’ sulle gambe perché Conte li fa lavorare tanto. Mal di pancia Conte? No, col mercato fatto finora è sereno, nelle ultime settimane arriveranno anche gli ultimi acquisti voluti dal tecnico. Non può che essere contento almeno del 90% del mercato fatto finora”.

ANGUISSA – “Anguissa farà panchina per dare spazio a De Bruyne? Non credo proprio, credo che sia impossibile da immaginare perché è il calciatore muscolare che serve a questo Napoli e poi non si ferma mai. Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne… Conte dovrà trovare la giusta pozione per farli coesistere, però, come già annunciato dall’allenatore, non ci saranno i titolarissimi e i panchinari quest’anno”.

DE BRUYNE – “Si è scritto che è arrivato sovrappeso, ma in realtà è in condizioni quasi perfette. È stato fermo per un po’ di tempo e ha avuto bisogno di qualche settimana per recuperare la condizione fisica e atletica. Giocatore come lui e Lukaku sembrano sempre avere qualche kilo in più, ma quando si tolgono la maglia si capisce che non è così”.

DUALISMO TRA I PALI – “Secondo me la concorrenza fa bene in ogni reparto, invece l’alternanza fa male, come ai tempi di Ospina. Se Conte vuole giocare con un portiere che con i lanci trova subito Lukaku o Lucca, deve schierare per forza Milinkovic-Savic, ma tra i pali mi dà più sicurezza Meret“.

Calciomercato Napoli, il prezzo di Raspadori e McTominay

RASPADORI – “L’Atletico Madrid ha fatto i primi sondaggi per Raspadori e il Napoli ha stabilito il prezzo. Raspadori non è un titolatissimo, ma è importante per Conte e per gli azzurri. Se dovesse arrivare un’offerta da 35-40 milioni di euro e ci dovesse essere la volontà del giocatore, le porte si apriranno. Anche perché come dice sempre De Laurentiis, tutti hanno un prezzo“.

McTOMINAY – “Qual è quello di McTominay? Per ciò che lui rappresenta a Napoli e per quello che è diventato in Serie A, la cifra deve sfondare il muro degli 80 milioni di euro. Diciamo almeno 80-85 milioni. È un giocatore troppo importante. Io non lo venderei per nessuna cifra in questa stagione, poi è chiaro che se arriva l’Al Hilal o un altro club arabo e a quel punto fai decidere lui. Ma secondo me non se ne andrebbe”.

CHIESA – “È una scommessa. Nell’ultimo anno il calciatore non ha praticamente giocato. A me piace molto però alle giuste cifre che rientrano nel budget del Napoli, tipo 5-6 milioni per il cartellino e per lo stipendio, può essere un’occasione. Può dare anche l’idea di poter sostituire Kvaratskhelia, cosa che non è mai avvenuta da gennaio ad oggi”.