Milan, nuovo innesto dalla Lazio: l’addio di Thiaw finanzia il colpo

Il Milan sta lavorando ad un nuovo innesto che arriva direttamente dalla Lazio e che può essere il profilo perfetto da consegnare a Massimiliano Allegri. Ed a finanziare il colpo in questione può essere la cessione di Malick Thiaw.

Sono tanti gli ostacoli con i quali sta facendo i conti la compagine rossonera in sede di calciomercato. Per certi aspetti si trattava di un qualcosa di prevedibile, dal momento che era inevitabile che le risorse fossero limitate senza la partecipazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Nonostante questo, però, sono arrivati innesti di alto profilo. A partire dall’esperienza di Luka Modric fino ad arrivare ad Ardon Jashari, senza ovviamente dimenticare Samuele Ricci ed Estupinan.

Ovviamente da questo punto di vista il quadro non è ancora completo e definito, dal momento che servono ancora degli innesti. E la chiave per rendere possibili questi rinforzi è rappresentata dalle cessioni in maniera fisiologica e naturale. Un profilo da tenere sotto osservazione è sicuramente quello di Malick Thiaw, dal momento che per lui è concreto l’interesse del Newcastle disposto a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Ed in tal senso, attenzione al colpo che il Milan può porre in essere proprio con i soldi della cessione del centrale difensivo tedesco.

Milan, nuovo innesto con i soldi di Thiaw: colpo di scena in arrivo

Un simile gruzoletto può tornare utile, ovviamente, per puntellare la rosa. Ed a quel punto sarebbero due i grandi investimenti da fare. In primo luogo il bomber ed in seconda istanza un difensore centrale che possa prendere il posto di Malick Thiaw. Stando a quanto raccontato da Gazzetta.it, il Milan per sostituire il tedesco ha in mente di puntare con decisione su Mario Gila, roccioso punto di riferimento della Lazio di Maurizio Sarri e tra i migliori difensori della passata stagione in tutta la Serie A.

I principali indiziati fino a questo momento per la difesa del Milan sono senza ombra di dubbio Leoni e Comuzzo, ma i costi per entrambi sono a dir poco elevati. Anche perché sono estremamente giovani e dei prospetti di altissimo profilo a livello potenziale. Per questo il Milan sta valutando con attenzione Gila, che è un classe 2000 e che ha già una importante esperienza.

Igli Tare, ovviamente, conosce benissimo l’ambiente della Lazio e questo può mettere la strada in discesa per un approccio con il centrale ex Real Madrid. Con il mercato in entrata bloccato, però, è difficile immaginare che Lotito lo lascerà partire a cuor leggero, non potendolo poi sostituire.