Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus-Kolo Muani, svolta arrivata: Modesto svela tutto

Foto dell'autore

Il punto in casa bianconera dall’attaccante francese al lavoro di Tudor e della società. Le parole di Modesto 

La Juventus è ripartita da un paio di figure nuove anche a livello societario. Oltre al dg Comolli i bianconeri hanno inserito nel roster da metà luglio anche Francois Modesto nel ruolo di direttore tecnico.

Kolo Muani
Juventus-Kolo Muani, svolta arrivata: Modesto svela tutto (LaPresse) – Calciomercato.it

Il dirigente juventino è al lavoro da tempo col resto del team e nelle scorse ore ha parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’ soffermandosi anche su alcune tematiche legate al calciomercato: “Prima di tutto, stiamo valutando i calciatori qui presenti, e di loro siamo molto contenti. Valuteremo. Capiremo chi potrà venire ad aiutare la squadra”.

Modesto ha quindi parlato di una trattativa veloce per approdare a Torino dal momento che la chiamata della Juventus è sempre un orgoglio. Spazio quindi a Igor Tudor: “Il mister è molto contento, ha fatto un bel lavoro l’anno scorso e vuole continuare a farlo. Gli diamo la possibilità di continuare a fare questo, siamo tutti i giorni con lui”.

Sarà un anno molto lungo, con tante partite per i bianconeri però “secondo me il Mondiale per Club è stato molto importante per la coesione tra mister e squadra. Hanno lavorato bene, creando qualcosa di importante”. Poi ci sono state tre settimane di vacanze, prima di ripartire tutti insieme coesi verso un nuovo tipo di progettualità.

Calciomercato Juventus, da Kolo Muani a Douglas Luiz: doppio annuncio di Modesto

Detto che la Juventus “deve scendere in campo per vincere le partite, per vincere tutte le competizioni”, Modesto si è poi soffermato sul caso Douglas Luiz. 

modesto
Calciomercato Juventus, da Kolo Muani a Douglas Luiz: doppio annuncio (LaPresse) – Calciomercato.it

Secondo il dt il brasiliano “è stato riaccolto bene. Sa che ha sbagliato, glielo abbiamo fatto capire. L’abbiamo convocato e gli abbiamo fatto comprendere cosa sia la Juventus. Douglas è molto dispiaciuto. Poi la cosa è passata ed è tornato in gruppo”.

E su Kolo Muani è chiaro in relazione al futuro: “Siamo allo stesso punto: lavoriamo, stiamo prendendo le informazioni necessarie. Sa benissimo cosa deve fare. C’è fiducia, c’è sempre fiducia”.

In merito al rapporto con Comolli e Chiellini: “Siamo un team, ci stiamo trovando molto bene”. Infine un passaggio anche su Vlahovic: “Si sta allenando e sta facendo bene: è professionale. Ed è un giocatore della Juve”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie