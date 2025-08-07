Juventus-Kolo Muani, svolta arrivata: Modesto svela tutto

Il punto in casa bianconera dall’attaccante francese al lavoro di Tudor e della società. Le parole di Modesto

La Juventus è ripartita da un paio di figure nuove anche a livello societario. Oltre al dg Comolli i bianconeri hanno inserito nel roster da metà luglio anche Francois Modesto nel ruolo di direttore tecnico.

Il dirigente juventino è al lavoro da tempo col resto del team e nelle scorse ore ha parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’ soffermandosi anche su alcune tematiche legate al calciomercato: “Prima di tutto, stiamo valutando i calciatori qui presenti, e di loro siamo molto contenti. Valuteremo. Capiremo chi potrà venire ad aiutare la squadra”.

Modesto ha quindi parlato di una trattativa veloce per approdare a Torino dal momento che la chiamata della Juventus è sempre un orgoglio. Spazio quindi a Igor Tudor: “Il mister è molto contento, ha fatto un bel lavoro l’anno scorso e vuole continuare a farlo. Gli diamo la possibilità di continuare a fare questo, siamo tutti i giorni con lui”.

Sarà un anno molto lungo, con tante partite per i bianconeri però “secondo me il Mondiale per Club è stato molto importante per la coesione tra mister e squadra. Hanno lavorato bene, creando qualcosa di importante”. Poi ci sono state tre settimane di vacanze, prima di ripartire tutti insieme coesi verso un nuovo tipo di progettualità.

Calciomercato Juventus, da Kolo Muani a Douglas Luiz: doppio annuncio di Modesto

Detto che la Juventus “deve scendere in campo per vincere le partite, per vincere tutte le competizioni”, Modesto si è poi soffermato sul caso Douglas Luiz.

Secondo il dt il brasiliano “è stato riaccolto bene. Sa che ha sbagliato, glielo abbiamo fatto capire. L’abbiamo convocato e gli abbiamo fatto comprendere cosa sia la Juventus. Douglas è molto dispiaciuto. Poi la cosa è passata ed è tornato in gruppo”.

E su Kolo Muani è chiaro in relazione al futuro: “Siamo allo stesso punto: lavoriamo, stiamo prendendo le informazioni necessarie. Sa benissimo cosa deve fare. C’è fiducia, c’è sempre fiducia”.

In merito al rapporto con Comolli e Chiellini: “Siamo un team, ci stiamo trovando molto bene”. Infine un passaggio anche su Vlahovic: “Si sta allenando e sta facendo bene: è professionale. Ed è un giocatore della Juve”.