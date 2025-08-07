Atalanta
Inter: scambio con il Barcellona, nuovo centrale per Chivu

I blaugrana potrebbero affondare il colpo per un calciatore nerazzurro e magari mettere sul piatto uno scambio per abbassare il cash

Archiviata la questione Calhanoglu, in casa Inter potrebbe aprirsi un nuovo caso. Il condizionale in queste vicende è d’obbligo considerato che siamo in una fase di calciomercato dove operazioni simili sono difficili da portare a termine. Ma un tentativo il Barcellona è pronto a farlo sfruttando anche i diversi calciatori in uscita.

Araujo e Christensen durante un allenamento
Inter: scambio con il Barcellona, nuovo centrale per Chivu

Flick non sarebbe pienamente convinto dalle prestazioni di alcuni giocatori e per questo motivo il Barcellona si starebbe guardando intorno per trovare la giusta soluzione. Gli occhi, secondo le informazioni di Sport.fr, sono stati puntati in casa Inter. Una operazione di calciomercato non semplice da portare a termine. Ma i blaugrana un tentativo lo potrebbero fare magari mettendo sul piatto uno scambio con uno dei calciatori che sono da tempo con la valigia in mano. Si tratta di pista da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter: blitz del Barcellona, ipotesi scambio

La situazione del reparto difensivo del Barcellona non è delle migliori. Ci sono state difficoltà importanti e per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni, i blaugrana starebbero ragionando sulla possibilità di andare a fare un tentativo per Alessandro Bastoni. L’Inter non si priverebbe mai del proprio centrale, ma una chiamata del club catalano potrebbe magari lo stesso giocatore a valutare la possibilità di un trasferimento.

Stando alle informazioni di Sport.fr, l’Inter per Bastoni chiederebbe una cifra intorno agli 85-90 milioni di euro. Una valutazione di calciomercato importante e per questo motivo il Barcellona potrebbe decidere di mettere sul piatto una proposta cash intorno ai 60 più il cartellino di Araujo. Il difensore non rientra nei piani dei blaugrana e quindi rappresenterebbe quella carta per portare magari viale della Liberazione a valutare con attenzione questa operazione.

Araujo insieme a Christensen
Calciomercato Inter: blitz del Barcellona, ipotesi scambio

Ad oggi possiamo parlare di una trattativa non affatto semplice da concludere. Manca meno di un mese e l’Inter difficilmente si priverà di Bastoni in questa fase di calciomercato. Ma il Barcellona quasi certamente un tentativo lo potrebbe fare provando con la carta Araujo a convincere i nerazzurri a far partire il proprio difensore. Una operazione comunque non facile.

Mercato Inter: il Barcellona offre Araujo per Bastoni?

Come riferito da Sport.fr, Bastoni sarebbe il candidato per sostituire Araujo in questo calciomercato. E, quindi, l’inserimento del difensore centrale nella trattativa per arrivare al giocatore dell’Inter è da tenere in considerazione. Poi bisognerà vedere se in viale della Liberazione si deciderà di aprire al trasferimento.

Araujo osserva la palla
Mercato Inter: il Barcellona offre Araujo per Bastoni?

L‘Inter non ha alcuna intenzione di cedere Bastoni soprattutto in una fase di calciomercato come quella di adesso. Poi naturalmente la sessione è molto particolare che davanti ad una proposta importante si potrebbe ragionare sulla possibilità di far partire il centrale e magari dire sì all’arrivo di Araujo.

