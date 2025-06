Inter, Bastoni può seguire Inzaghi: l’erede arriva dalla Premier

Simone Inzaghi, da poco diventato da poco nuovo allenatore dell’Al-Hilal, avrebbe fatto il nome alla dirigenza saudita di Bastoni. Il rischio di perderlo è concreto e, per questo motivo, l’Inter si starebbe muovendo per il suo erede. Può arrivare dalla Premier League ed è un profilo di alto livello.

Non è certamente un periodo facile per i nerazzurri dopo quanto accaduto di recente. Prima lo Scudetto perso all’ultima giornata in favore del Napoli, poi l’umiliazione in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, infine la decisione di Simone Inzaghi di salutare e di sbarcare in Arabia Saudita, firmando con l’Al-Hilal. In tal senso, come spesso ha fatto, si tratta di un allenatore che ha i suoi fedelissimi e tra questi non si può non annoverare Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni.

Proprio quest’ultimo rappresenta uno dei temi più caldi da questo punto di vista. L’Al-Hilal fa sul serio per lui e per questo motivo i nerazzurri, che hanno deciso di ripartire da Cristian Chivu, si stanno guardando attorno. Ed in tal senso c’è una pista da tenere in considerazione per l’Inter, che può trovare nel calciatore in questione, che milita in Premier League, un nuovo perno per la linea di difesa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che si tratta di una questione molto calda a livello potenziale.

Inter, occhi in Premier League per un nuovo centrale: le ultime

C’è tanta incertezza da questo punto di vista e si tratta di un qualcosa di fisiologico. Tutti i cambiamenti, in maniera del tutto inevitabile, si portano dietro incertezze e preoccupazioni. Stando a quanto raccontato da TeamTALK, infatti, l’Inter sta continuando a seguire con vivo interesse il profilo di Marc Guehi, roccioso difensore del Crystal Palace e della Nazionale inglese, che sta avendo un rendimento impressionante da questo punto di vista. Sembrava un qualcosa di sopito, ma in realtà l’interessa da questo punto di vista è ancora molto vivo.

Il Crystal Palace valuta Guehi una cifra pari a 45 milioni di sterline, che sono una cifra, convertita in euro, che si aggira sui 60 milioni. Una cifra sicuramente importante che, complice anche la situazione in termini economici e finanziari, l’Inter si potrebbe permettere solo ed esclusivamente nel caso in cui dovesse salutare per davvero Bastoni. Senza questa cessione, infatti, la strada sembra essere in maniera del tutto inevitabile nettamente in salita.

Si ha, però, la netta sensazione che si debba lavorare in maniera importante proprio su Guehi. La richiesta del Crystal Palace è enorme, e con il calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2026 si potrebbe provare a forzare la mano per risparmiare una cifra che può essere, poi, più o meno importante.