Infortunio grave al ginocchio, batosta ufficiale: lo stop è lunghissimo

Tegola tremenda per un club importante che perde a causa di un brutto problema al ginocchio un centrocampista. Il comunicato ufficiale

La fase di preparazione alla stagione prosegue spedita per i club europei che vogliono arrivare pronti alla riapertura delle ostilità.

Allo stesso modo però la preseason rischia molte volte di nascondere insidie grosse, soprattutto dal punto di vista fisico. L’incubo di allenatori e tifosi riguarda infatti gli infortuni, che spesso e volentieri vanno a condizionare la preparazione dei calciatori.

In questa caldissima estate sono stati infatti già registrati svariati problemi di natura fisica in giro per l’Europa di entità più o meno rilevante. A pagare dazio in questo momento è soprattutto il Tottenham, che in questi giorni ha dovuto fronteggiare il bruttissimo infortunio al ginocchio di un calciatore importante nei meccanismi della squadra.

Il riferimento è James Maddison che era stato portato via in barella a margine dell’amichevole vinta domenica dagli Spurs contro il Newcastle per 1-0.

Tottenham, brutta tegola in amichevole: stop lunghissimo per Maddison

L’entità dell’infortunio dell’inglese è apparsa sin da subito piuttosto grave, col calciatore visibilmente scosso e preoccupato per quanto successo.

Si temeva quindi uno stop lunghissimo che è stato confermato di fatto in queste ore col comunicato ufficiale del Tottenham che ha evidenziato il valore del problema: “Possiamo confermare che James Maddison sarà sottoposto a intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio destro”.

La nota prosegue: “Il centrocampista 28enne ha subito l’infortunio durante la nostra amichevole pre-campionato contro il Newcastle United, domenica a Seul. L’intervento chirurgico avrà luogo nei prossimi giorni e, successivamente, James inizierà la riabilitazione con il nostro team medico”.

Infine: “Tutto il Tottenham Hotspur augura a James una pronta e completa guarigione. Lo sosterremo in ogni fase del suo percorso”. Maddison peraltro si era già infortunato allo stesso ginocchio proprio nel finale della scorsa stagione ed ora dovrà rimanere ai box per non meno di 6/7 mesi.