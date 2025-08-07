Cambio obiettivo in attacco, 40 milioni per Nico Paz subito

Le ultime sul talento argentino in forza al Como ma su cui il Real Madrid vanta una recompra

Tutto su Nico Paz dopo il grave infortunio. Il talento argentino che fa impazzire l’Inter potrebbe lasciare il Como in questo calciomercato estivo.

Stando alle ultime informazioni di ‘Sky Sport’, su Nico Paz è piombato il Tottenham dopo che Maddison ha subito la rottura del crociato. Per il classe 2004 nato in Spagna, gli ‘Spurs’ hanno messo sul tavolo la bellezza di 40 milioni di euro.

Il Tottenham è alle prese con l’ennesimo restyling della rosa. In attacco ha appena perso il suo simbolo e capitano, ovvero ilsud-coreano Son volato ai Los Angeles Galaxy. Sulla lista della spesa troviamo, anzi probabilmente trovavamo Grealish ed Eze, ma ora ecco il cambio di programma: tutto su Nico Paz, autore di una grande stagione in quello che è stato il suo debutto in Serie A.

Il Real Madrid non ha esercitato la recompra

Nico Paz è del Como, ma pure del Real Madrid. Come noto, il club di Florentino Perez vanta una recompra sul cartellino valevole fino al 2027:

Quella del 2025 è scaduta lo scorso 30 giugno ed era fissata a circa 9 milioni;

ed era fissata a circa 9 milioni; Il prezzo salirà nei due anni a venire, fino ad arrivare a quota 11 milioni.

Il Como vuole togliere la recompra

Da settimane il Como lavora per togliere la recompra, in poche parole per far diventare Nico Paz un proprio calciatore a tutti gli effetti. Dal punto di vista economico, la società dei fratelli Hartono ha tutte le carte in regola per provare a convincere il Madrid.

L’offerta del Tottenham è stata respinta: qual è la valutazione di Nico Paz

La proposta da 40 milioni del Tottenham è stata rispedita al mittente. Stando alla medesima fonte, il Como valuta Nico Paz circa 70 milioni di euro. Cioè quanto l’altro suo gioiello, Assane Diao, per il quale si sono mossi i club di Premier, in particolare l’Everton dei Friedkin.

Come da accordi, nel caso in cui venisse accettata un’offerta per Nico Paz, il club spagnolo avrebbe la facoltà di pareggiarla e riprendersi il calciatore.