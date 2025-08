Raspadori e 30 milioni: si sblocca l’affare tra Juventus e Napoli

Trattativa calda tra le due grandi rivali: giorni decisivi per il cambio di maglia, si attende il via libera

Si scalda l’asse Napoli-Juventus, con l’ex Antonio Conte che ha messo gli occhi su un giocatore in particolare della rosa bianconera.

Stiamo parlando di Fabio Miretti, di ritorno a Torino dopo il fruttuoso prestito al Genoa. Il canterano della Juve si è messo in evidenza in Liguria e con le sue prestazioni ha catturato l’interesse appunto dei campioni d’Italia e di un alto ex come il Ds Manna.

Miretti nonostante la stima di Igor Tudor è sacrificabile per la dirigenza della Continassa, specialmente perché potrebbe portare un bel tesoretto nelle casse della ‘Vecchia Signora’, fondamentale successivamente per l’opera di rafforzamento della rosa a disposizione dell’allenatore croato.

Il Napoli accelera per Miretti: il tesoretto Raspadori e la richiesta della Juve

Il Napoli fa sul serio per Miretti e nei giorni scorsi ha incassato anche il benestare del giocatore e del suo entourage per il trasferimento alla corte di Conte.

La Juventus come detto poc’anzi apre all’addio del giovane centrocampista, ma non a cuor leggero viste le potenzialità dell’ex Genoa e considerando inoltre che Tudor lo terrebbe volentieri sotto la Mole. Il Dg Comolli valuta perciò Miretti almeno 20 milioni di euro, con il Napoli che a inizio settimana si è avvicinato alle richieste dei bianconeri mettendo sul piatto un assegno intorno ai 15 milioni. Intanto Miretti ha impressionato favorevolmente Tudor in questa prima parte del ritiro ed è partito titolare nel test amichevole contro la Reggiana.

Il Napoli per rilanciare ha bisogno di qualche cessione e la partenza di Raspadori – direzione Atletico Madrid – potrebbe aiutare in questo senso. Il possibile sbarco in Spagna dell’attaccante della Nazionale andrebbe probabilmente a sbloccare l’affare Miretti, con il sodalizio campione d’Italia che incasserebbe circa 30 milioni di euro dai ‘Colchoneros’.