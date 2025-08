Milan: non solo Jashari: lo scambio porta un altro mediano

I rossoneri hanno praticamente chiuso per Jashari, ma potrebbe arrivare anche un secondo centrocampista viste le diverse uscite in programma

La telenovela Jashari è finalmente terminata. Il belga è atterrato nella serata di ieri a Milano e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e subito dopo si metterà a disposizione di Allegri. Una operazione fortemente voluta da Tare e che consente ai rossoneri di piazzare il terzo colpo in mediana. Ma il pacchetto dei centrali di centrocampo potrebbe essere rinforzato ancora una volta se si dovessero concretizzare alcune uscite. Musah, Bondo, Adli sono con le valigie in mano e una operazione non è da escludere per completare in modo definitivo il centrocampo.

Secondo le informazioni odierne di Tuttosport, il Torino avrebbe messo nel mirino un giocatore del Milan e a questo punto non è da escludere che Tare possa magari intavolare uno scambio durante questo calciomercato. Al momento è una semplice indiscrezione e bisognerà attendere i prossimi giorni. Resta comunque una pista da attenzionare.

Calciomercato Milan: è fatta per Jashari, altro colpo a centrocampo?

E il Milan potrebbe approfittare di una situazione di calciomercato in uscita per andare a definire il nuovo acquisto. Stando a Tuttosport, il Torino sarebbe ritornato con forza su Liberali. Il talento rossonero sembrava destinato al Catanzaro, ma ora i granata sono nuovamente in corsa e il club di via Aldo Rossi potrebbe utilizzare questa situazione per sondare il terreno per Casadei. Le caratteristiche del centrocampista si sposano con il modo di giocare di Allegri ed è una pista da seguire.

Per il momento le priorità del Milan sono altre. Tare dovrà definire alcune operazioni di calciomercato per completare la rosa in ruoli differenti da quello del centrocampista. Poi le cessioni potrebbero aprire ad un nuovo mediano e il nome di Casadei è da tenere in considerazione visto l’interesse del Torino per Liberali.

Mercato Milan: Casadei nuova idea a centrocampo?

L’interesse del Torino per Liberali, in uscita dal Milan, potrebbe aprire alla possibilità di sondare il terreno per Casadei. Il centrocampista rappresenta uno dei giocatori che si sposano alla perfezione con il modulo di Allegri e vedremo se si chiuderà questa operazione.