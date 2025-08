Milan, Flick lo scarica: occasione low cost dal Barcellona

Il Milan può approfittare di una ghiotta chance in termini di calciomercato che arriva direttamente dal Barcellona. Si tratta di un calciatore sul quale il tecnico Flick non intende puntare e le condizioni per chiudere sono a dir poco vantaggiose.

Per quel che riguarda il mercato del Milan, l’attenzione di tutti in questo momento è sul colpo Jashari. Dopo una lunga, lunghissima trattativa, che ha assunto le caratteristiche di una autentica telenovela, il centrocampista ormai ex Club Brugge è sbarcato in rossonero. Alla fine, infatti, i belgi ed i rossoneri hanno trovato la quadra, con Massimiliano Allegri che accoglie dunque quello che è stato a lungo un sogno di mercato per tutti. In tal senso, però, il calciomercato non si può di certo fermare qui, dal momento che sono ancora tante le esigenze per i rossoneri.

Il grande vuoto che va prontamente colmato nella rosa riguarda l’attacco, dove non è possibile immaginare di lasciare il solo Santiago Gimenez per una intera stagione. Soprattutto considerando le risposte al di sotto delle aspettative che ha fornito nella passata stagione. Da gennaio in avanti. Senza ovviamente dimenticare anche le manovre che riguardano la linea di difesa. In tal senso, arriva adesso una svolta non di poco conto. Flick, infatti, ha deciso di scaricare un calciatore del suo Barcellona che può diventare, adesso, una ghiotta occasione per il Milan.

Milan, pronto un rinforzo dal Barcellona: Tare ci può provare

Il fascicolo più interessante, dopo quello relativo al bomber, è quello del terzino destro, dal momento che al momento c’è il solo Alex Jimenez. Athekame è il profilo più caldo da questo punto di vista, ma ora emerge una nuova pista interessante. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Milan ha messo gli occhi su uno dei gioielli del settore giovanile del Barcellona. Stiamo parlando del laterale destro Hector Fort, che ha tanti estimatori ma che con Flick ha trovato fin qui pochissimo spazio.

Allo stato attuale delle cose, Hector Fort ha un contratto in essere con i catalani fino al 2026 e questo lo rende un potenziale affare di enorme portata. 19 anni, si tratta di un calciatore di cui si parla un gran bene da diverso tempo ed ora la sua posizione nella rosa, al pari di quella contrattuale, possono mettere la strada in discesa per il Milan. Che, per questo, potrebbe anche pensare di puntare su di lui per metterlo alle spalle di un altro giocatore, al fine di farlo maturale e di permettergli di completare il percorso di crescita di cui ha bisogno. Si attendono sviluppi.