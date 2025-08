Juventus, UFFICIALE: out Yildiz e Bremer in allenamento

La squadra di Tudor si trova in Germania per un mini ritiro. Ecco cosa è successo al fantasista turco e al difensore brasiliano

La Juventus prosegue il suo ritiro a Herzogenaurach agli ordini di Igor Tudor. Un mini ritiro di una settimana circa in terra tedesca che avrà il suo culmine nel test match dal sapore Champions di domenica pomeriggio contro il Borussia Dortmund. Alla seduta di allenamento di oggi non hanno preso parte Gleison Bremer né Kenan Yildiz.

Per quanto riguarda il difensore centrale brasiliano, reduce da un lunghissimo e grave infortunio al ginocchio, era già in programma un giorno di riposo dopo i tanti carichi di lavoro e il ritorno in campo ufficiale contro la Reggiana. Non sono suonati campanelli di allarme nemmeno per il trequartista turco: la Juve fa sapere che per lui si tratta soltanto di un lieve affaticamento muscolare. Il che vuol dire che in teoria già domani potrebbe tornare in gruppo.

Lunedì prossimo la compagine bianconera farà ritorno in Italia per proseguire la preparazione al nuovo campionato. Mercoledì è in programma la classica sfida in famiglia con la formazione di Serie C della NextGen, mentre sabato 16 agosto ci sarà l’ultima amichevole a Bergamo contro l’Atalanta. Il primo impegno ufficiale della Juventus, invece, è quello del 24 agosto all’Allianz Stadium’ contro il Parma per la prima giornata di Serie A.