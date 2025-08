Juventus, niente cessione: decisione presa, resta con Tudor

Non ci sono più dubbi, uno dei possibili partenti destinato a rimanere a Torino: il verdetto è stato emesso

Non soltanto di acquisti si compone il calciomercato, come sappiamo, ma anche di uscite. Un tema che alla Juventus conoscono molto bene, specialmente quest’anno, dato che le cessioni si stanno rivelando fondamentali per sbloccare eventuali trattative in entrata.

Dunque, la Juventus deve cercare quanto più possibile di piazzare gli esuberi o presunti tali, per poter procedere nelle proprie mosse. E’ chiamato alla pazienza Damien Comolli, che deve lavorare anche di fino per riuscire a ottenere gli obiettivi prefissati, anche in termini di cifre da incassare per le predette uscite. Per Weah, la situazione si è risolta con il passaggio al Marsiglia, in altri casi bisognerà ancora attendere quelli che saranno gli sviluppi del mercato. Ma c’è qualcuno per il quale, sebbene si parli insistentemente di addio, gli scenari potrebbero cambiare. Si va insomma verso una permanenza.

Juventus, i tifosi votano nel sondaggio di CM.IT: McKennie deve restare

Il verdetto dei votanti del sondaggio di Calciomercato.it va a favore di Weston McKennie. La nostra redazione, come di consueto, interagendo con i propri followers ha chiesto chi tra i bianconeri in uscita meriterebbe una nuova chance con Tudor.

Sondaggio per l’appunto vinto dall’americano, con il 37,1% dei voti. Il 30,6% dei votanti si è espresso a favore invece di Miretti, per il quale molti dunque non vedono di buon occhio una cessione al Napoli.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Diversi i giocatori in bilico alla #Juventus e che potrebbero lasciare la Continassa: tra questi, chi confermereste alla corte di #Tudor per la prossima stagione? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 5, 2025

Poche preferenze, raccolte in questo senso, da Rugani (21%) e Kostic (11,3%). Per entrambi, il tempo alla Juventus appare definitivamente scaduto.