Juventus-Kolo Muani, il messaggio ufficiale: non ci sono più dubbi

La posizione dell’attaccante sempre al centro del dibattito per quanto riguarda la sessione di trasferimenti della Vecchia Signora, cosa sta succedendo

Sei mesi sono stati sufficienti per avere un impatto positivo sul mondo Juve e farsi benvolere da tutti, all’interno della squadra e nella tifoseria. Kolo Muani ha dato un contributo notevole nella seconda parte di stagione bianconera e non è un caso che la società stia spingendo per riaverlo.

10 reti in 22 presenze complessive, praticamente un gol ogni due partite. Questo il bilancio del calciatore di proprietà del Psg, tornato alla base dopo il prestito semestrale. Ma come detto, la Juventus vuole assolutamente puntare su di lui. Tudor è rimasto molto contento, la società crede di poter investire sull’ex Eintracht come centravanti.

Vi stiamo raccontando, su Calciomercato.it, i dettagli della trattativa ad oltranza per riportarlo alla Continassa. Il Psg ha aperto al prestito oneroso da 9-10 milioni di euro, con inserimento dell’obbligo di riscatto, per un affare complessivo che dovrebbe assestarsi intorno ai 50 milioni. Non ci sono stati ancora contatti diretti tra Juve e Psg, i bianconeri lavorano al dossier di mercato senza fretta, nella consapevolezza di dover nel frattempo gestire anche la questione esuberi. Intanto, però, arrivano segnali importanti.

Juventus, Kolo Muani preso d’assalto sui social: “Torna a Torino, ti prego”

Il tifo bianconero è tutto dalla parte di Kolo Muani. E sui social, sono in tanti a ‘chiamare’ il francese per un pronto ritorno a Torino.

L’ultimo contenuto pubblicato, una storia su Instagram in cui Kolo Muani fa gli auguri di buon compleanno all’amico e compagno di nazionale Marcus Thuram, è stato preso d’assalto da tanti supporters della Juventus. Il tenore dei messaggi è praticamente identico e si ripete come un mantra: “Torna a Torino, ti prego“. Incoraggiamenti e invocazioni vere e proprie, per un giocatore che ha dimostrato di avere le carte in regola per far bene e anche la volontà di sposare la causa bianconera.