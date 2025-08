Juventus, c’è il via libera di Tudor: ecco lo scambio con Mourinho

La Juve lavora sulle cessioni e potrebbe sbloccarsi un’interessante operazione di mercato con il Fenerbahce dello ‘Special One’

La Juventus è riuscita a piazzare Weah, ma non è certamente finita con lo statunitense la massiccia campagna cessioni alla Continassa in questa sessione estiva del mercato.

Sono diversi i giocatori in uscita e con le valigie pronte a Torino, con la squadra di Tudor che negli ultimi giorni si è spostata al centro Adidas di Herzogenaurach per continuare il ritiro precampionato in attesa dell’inizio ufficiale della Serie A. Tutti sono al momento a disposizione del tecnico croato in Germania, compreso quel Douglas Luiz che non rientra però nei progetti della ‘Vecchia Signora’.

Il centrocampista brasiliano ha fatto arrabbiare la Juve presentendosi con diversi giorni di ritardo alla Continassa post vacanze, scusandosi successivamente con dirigenza e compagni dopo essere stato multato dalla società. Il comportamento dell’ex Aston Villa ha accelerato ulteriormente le operazioni per l’addio di Douglas Luiz, che a bilancio pesa intorno ai 40 milioni di euro.

Calciomercato Juve, c’è il Fenerbahce per Douglas Luiz: Amrabat nell’affare con ‘Mou’

La Juventus non vorrebbe registrare una minusvalenza a bilancio e sta cercando specialmente in Premier League una soluzione per il ritorno nel campionato inglese di Douglas Luiz.

In Inghilterra c’è soprattutto il Nottingham Forest in pressing sul nazionale verdeoro, con la dirigenza bianconera che ha avuto dei contatti positivi nelle ultime ore con la controparte inglese. Il club di Premier non ha però ancora formulato un’offerta ufficiale alla Juve, così come l’Everton che ha metterebbe sul piatto però un prestito con diritto di riscatto: soluzione questa che non va a genio al Dg della ‘Vecchia Signora’ Comolli. Occhio però anche al fronte Turchia, con il Fenerbahce che rimane attento e vigile alla situazione di Douglas Luiz dopo aver tentato invano dalla Juventus il colpo Vlahovic.

Mourinho è un estimatore del brasiliano e stando a ‘Repubblica’ il sodalizio turco potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Amrabat in un ipotetico scambio a centrocampo con i bianconeri. L’ex Fiorentina è un profilo gradito a Tudor e potrebbe essere la soluzione giusta per rinforzare la mediana della Juve.