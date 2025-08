Juve, in salita Kolo Muani: lo United apre alla doppia cessione

La Juve sta facendo i conti con le difficoltà per arrivare a Randal Kolo Muani ed ora per l’attacco arriva una svolta. C’è, infatti, l’apertura da parte del Manchester United alla doppia cessione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i bianconeri le insidie in sede di calciomercato sono state tante fino a questo momento. Bisogna valutare con attenzione come muoversi nei prossimi giorni, dal momento che il margine di errore è ridotto davvero ai minimi termini. Serve, infatti, individuare dei profili che possano fare al caso della Juve sicuramente in termini qualitativi, dal momento che questa società vuole tornare ad essere competitiva ad alti livelli. Ma anche in termini economici, visto che è finito per la compagine torinese il periodo delle vacche grasse.

Sono diversi gli obiettivi che Comolli sta inseguendo. Servono un difensore centrale, un centrocampista capace di portare muscoli ed allo stesso tempo anche qualità in mezzo al campo ed almeno due innesti in attacco. Uno sulla fascia che possa alternarsi con Yildiz e Conceicao ed uno come riferimento offensivo capace di dare il cambio a Jonathan David. In tal senso, arriva una importante svolta, dal momento che c’è una importante apertura da parte del Manchester United per la doppia cessione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Juve, Sancho e non solo: doppio colpo in attacco dallo United?

E’ noto che, di fatto, la Juventus abbia raggiunto da tempo un accordo per Jadon Sancho. L’inglese è fuori dai piani del Manchester United, che è disposta a cederlo ai bianconeri. Che, però, dal canto loro, devono prima cedere gli esuberi, a partire da Douglas Luiz e Dusan Vlahovic, per poter definire questa operazione. Ed attenzione all’inserimento dell’Inter. Contestualmente, però, arrivano altre buone notizie per la Juve sempre in casa Red Devils, dal momento che da lì può arrivare anche un altro rinforzo per Tudor.

Secondo quanto raccontato da Sky Sport, infatti, per la prima volta il Manchester United ha aperto alla possibilità di lasciar partire Hojlund anche con la formula del prestito. Sul calciatore c’è forte l’interesse del Milan, ma a lungo è stato inseguito con vivo interesse anche dalla Juve. Finora i bianconeri sono sempre stati frenati dalle richieste dei Red Devils per l’ex Atalanta, ma a queste condizioni si tratta di un nome che può tornare a destare interesse.

Soprattutto perché è ancora a dir poco lontana la quadra con il Paris Saint Germain per Randal Kolo Muani. I francesi, infatti, vogliono una cessione a titolo definitivo per circa 50 milioni. Ecco che, dunque, il nome di Hojlund può tornare interessante per la Juve.