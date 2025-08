Amichevole, ma anche no: pugni ed espulsioni prima dell’esordio in Serie A

L’amichevole termina in rissa con scene da Far West: è successo ad un club di Serie A, con due espulsioni

Un’amichevole finita in rissa con protagonista una squadra di Serie A. È successo in uno dei test match di oggi, a poche settimane dall’esordio in campionato fissato per il weekend del 23 e 24 agosto.

L’amichevole tra Betis e Como, andata in scena a Cadice, in Spagna, è scaturita in una rissa. Poco prima della fine del primo tempo è infatti scoppiato il parapiglia in campo: tutto è partito da uno schiaffo rifilato dal calciatore del Betis Fornals ai danni di Perrone, che ha reagito a sua volta. Da lì in poi è scattato il tutti contro tutti, con l’arbitro che è stato anche costretto ad espellere lo stesso Perrone e Bellerin tra le fila del Betis per placare gli animi.

Real Betis v Como in a friendly tonight 🤛 pic.twitter.com/PxH2jhZSPu — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 6, 2025

Il video della rissa scoppiata a fine primo tempo è diventato virale sui social. Alla fine l’amichevole è stata vinta dal Como di Fabregas, passato in vantaggio con i gol di Diao e Da Cunha e poi ripreso da Isco su rigore e da Firpo. Azon, in pieno recupero, ha fissato il punteggio sul 3-2 al termine di un match tutt’altro che amichevole.