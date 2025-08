UFFICIALE: procedimento disciplinare, lo ‘scontro’ di mercato finisce in Tribunale

Lo scontro fra calciatore e club rischia di finire in Tribunale: la società ha già avviato un procedimento disciplinare

Anche in questo calciomercato estivo non stanno mancando i casi spinosi, gli ‘scontri’ fra calciatori e club ed i separati in casa. In Italia, ad esempio, la ‘telenovela’ dell’estate è legata alla situazione di Ademola Lookman tra Atalanta ed Inter.

Come raccontato su Calciomercato.it, l’Inter non ha affatto mollato la presa e prende tempo dopo le resistenze dell’Atalanta, riflettendo sulle mosse e la strategia da attuare nelle prossime settimane. Per alzare la proposta economica a 50 milioni di euro serve però il benestare di Oaktree. Marotta ed Ausilio, in ogni caso, rimangono fiduciosi sulla buona riuscita dell’affare. Ma non solo Lookman all’Atalanta.

In casa Barcellona, infatti, è definitivamente esploso il caso ter Stegen. Sta finendo male, anzi malissimo, la lunga storia tra il portiere tedesco ed ex capitano con il club blaugrana. L’estremo difensore, ancora fermo dopo la recente operazione a cui si è sottoposto, sta di fatto bloccando il mercato in entrata della società catalana.

Calciomercato, caso ter Stegen a Barcellona: cosa succede

Come rivelato dal ‘Mundo Deportivo’, ter Stegen si starebbe addirittura rifiutando di divulgare il proprio referto medico, passaggio formale che permetterebbe al Barça di scaricare gran parte del suo ingaggio e registrare un nuovo acquisto.

Il Barcellona ha posto così la questione al proprio ufficio legale: gli avvocati del club stanno attualmente valutando se sia possibile adottare misure disciplinari nei confronti del portiere, per quella che all’interno del club viene considerata a tutti gli effetti una mancata collaborazione che potrebbe danneggiare la squadra. Se i consulenti legali daranno il via libera, verrà avviato un procedimento disciplinare formale nei confronti di ter Stegen. Il caso rischia così di finire in Tribunale.