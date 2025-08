Simeone lascia il Napoli: accordo con il Torino, cifre e dettagli | CM.IT

Giovanni Simeone pronto a lasciare il Napoli dopo due Scudetti vinti: cifre e dettagli dell’accordo con il Torino

L’attaccante argentino lascerà il club azzurro dopo tre stagioni e due Scudetti vinti. Il Napoli lo lascia partire dopo l’acquisto di Lorenzo Lucca e il lungo corteggiamento del Torino.

Infatti, dal mercato invernale la squadra granata era alla ricerca di Giovanni Simeone, ma solo dopo 7 mesi è arrivato il momento di separarsi dalla formazione partenopea. Il Cholito ha sempre dimostrato grande attaccamento alla piazza e alla maglia, ma ha bisogno di ritrovare continuità e minutaggio che il Torino può garantirgli.

Simeone verso il Torino, ma si allena ancora con il Napoli

Ultimi allenamenti per il Cholito Simeone, ancora in campo nella sessione odierna. Poi sarà un giocatore granata. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli e il Torino hanno concordato per un trasferimento in prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto a condizioni facili per 6-7 milioni di euro.

Dunque, il figlio d’arte concluderà la sua avventura dopo aver superato le 100 presenze e collezionato 14 reti complessivi in tutte le competizioni con la maglia del Napoli. Ma soprattutto farà parte dell’immaginario collettivo partenopea degli eroi dei due Scudetti post Maradona. Manterrà sempre un posto nel cuore dei tifosi azzurri.