Napoli: blitz di Manna, 70 mln per il talento del Barcellona

Il direttore sportivo dei partenopei potrebbe chiudere una operazione importante in entrata. Sarebbe pronta una maxi offerta per il giocatore spagnolo

Giorni di riflessioni in casa Napoli prima di entrare nell’ultima fase di calciomercato. Le amichevoli di questi giorni non hanno pienamente i tifosi, ma siamo comunque al calcio d’agosto e le prime vere risposte dovranno arrivare dal 24 agosto. Intanto, però, il lavoro di Manna non è finito qui. Anzi, dalla Spagna è arrivata una indiscrezione che fa sognare l’ambiente azzurro. Al momento siamo solamente in una suggestione, ma si tratta comunque di una pista da seguire nel corso delle prossime settimane.

Stando alle informazioni riportate da fichajes.net, il Napoli avrebbe messo gli occhi su un talento del Barcellona. Da parte di Conte ci sarebbe stata una richiesta per fare un ulteriore sforzo economico in questo calciomercato. Una trattativa non semplice considerato anche la volontà dei catalani e dello stesso giocatore. Ma i partenopei starebbero addirittura ragionando su una da 70 milioni per convincere i catalani.

Calciomercato Napoli: Conte lo vuole, Manna prepara l’offerta al Barcellona

Il Napoli è stato sicuramente fra le squadre più attive in questa prima fase di calciomercato. Le indicazioni di Conte erano state molto chiare e la società, almeno fino ad oggi, le ha rispettate. De Bruyne è sicuramente la ciliegina sulla torta, ma il tecnico dei partenopei starebbe sognando un altro colpo di livello. Un giocatore di assoluta qualità e di prospettiva. Trattativa non facile anche se un tentativo Manna lo potrebbe fare.

Dalla Spagna parlano di un interesse concreto del Napoli per Gavi. Il centrocampista non vorrebbe lasciare il Barcellona in questo calciomercato, ma il poco spazio trovato fino ad oggi porta i catalani a non chiudere le porte. Manna sarebbe intenzionato a presentare una offerta intorno ai 70 milioni di euro per lo spagnolo. Proposta importante anche se non sembra soddisfare pienamente il club catalano.

Il Barcellona potrebbe privarsi di Gavi in questo calciomercato esclusivamente davanti ad una offerta di 80-90 milioni di euro. Si tratta di una cifra elevata e che il Napoli difficilmente riuscirà a soddisfare le richieste dei catalani. Un tentativo, comunque, Manna sembra essere intenzionato magari sperando in una apertura dei catalani nella parte finale della sessione.

Mercato Napoli: Gavi nuova idea per il centrocampo

Per il Napoli l’ultima idea per il centrocampo in questo calciomercato si chiama Gavi. Il talento del Barcellona piace molto a Conte e rappresenta una soluzione importante anche per il tecnico. Una trattativa, comunque, non semplice visto che i catalani chiedono circa 80-90 milioni di euro.

Stando a fichajes.net, il Napoli sarebbe fermo a 70. Per questo motivo le distanze ci sono e si tratta di una operazione non facile da portare a termine. Ma la fase finale del calciomercato estivo regala sempre diverse sorprese e chissà che per i partenopei non si possa aprire la strada per Gavi.