Lo ‘scambio’ ribalta la Juventus: il derby aspetta il suo vincitore

L’affare chiama in causa propria la ‘Vecchia Signora’, alle prese con un vero e proprio restyling nella zona nevralgica del campo. Le ultimissime

Il caso Douglas Luiz sta animando e non poco l’inizio del raduno estivo della Juventus. Il brasiliano – reduce da una stagione che definire problematica sarebbe solo un eufemismo – ha scelto di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti. Una decisione forte e di rottura che potrebbe accelerare in maniera decisiva le operazioni riguardanti la sua uscita.

Nel frattempo proseguono le manovre in entrata della Juventus che nel novero dei profili inseriti nella propria lista dei desideri ha inserito – tra gli altri – André del Wolverhampton. Il tutto senza trascurare Kessié, accostato a diversi club di Serie A e considerato tutt’altro che incedibile da parte dell’Al-Ahli che a fronte di una buona offerta potrebbe decidere di privarsi dell’ex mezzala del Milan. Il ventaglio dei nomi finiti in orbita bianconera è comunque ancora più ampia e comprende – tra gli altri – anche Yves Bissouma, finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che comprende anche due club turchi. Proviamo a fare il punto della situazione sul maliano classe ’96.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: nuovo intreccio a sorpresa per il centrocampo

Come noto, pur non portando a vere e proprie offerte ufficiali, nei giorni scorsi la Juventus ha sondato il terreno per il centrocampista del Tottenham, finito nella lista dei cedibili degli Spurs. Accostato sia pure in modo piuttosto timido anche alla Roma, Bissouma non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro anche perché per il suo acquisto potrebbe scatenarsi una vera e propria asta tra Galatasaray e Fenerbahçe.

Secondo quanto riferito da ‘A Spor’, infatti, anche i giallorossi di Istanbul si sarebbero inseriti nella corsa al mediano nativo di Issia la cui valutazione si attesta sui 20-25 milioni di euro. Dopo aver sistemato l’attacco con l’acquisto di Victor Osimhen, per il quale è stato raggiunto l’accordo definitivo con il Napoli dopo una trattativa estenuante nella quale non sono mancati i momenti di tensione, il Galatasaray intende rinforzare il centrocampo con un altro acquisto di spessore. Da qui il sempre più probabile scontro frontale con il Fenerbahçe che non a caso sta valutando anche altri profili per la propria mediana tra cui proprio Douglas Luiz. Il derby di Istanbul come vero e proprio spartiacque delle prossime mosse della ‘Vecchia Signora’? Provocazione sì, ma fino ad un certo punto.