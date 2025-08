Kolo Muani non basta: “Kim, Tonali e Sancho per una Juventus da scudetto”

Lavori in corso alla Juventus sul mercato: Igor Tudor ha bisogno di altri tasselli per rinforzare adeguatamente la rosa bianconera

Juve incompleta e a caccia di nuovi tasselli sul mercato. Jonathan David e Joao Mario non bastano per un campionato di vertice, con Igor Tudor che ha chiesto altri rinforzi alla dirigenza bianconera.

Diversi esuberi – fuori dai piani della società – frenano però il lavoro del Dg Comolli, che negli ultimi giorni sta spingendo soprattutto per il ritorno alla Continassa di Kolo Muani. L’attaccante francese è la priorità della Juventus, in pressing per trovare l’intesa con il Paris Saint-Germain e riportare il giocatore alla corte di Tudor.

La scelta di riprendere Kolo Muani trova concorde anche Michele Padovano: “Nei mesi scorsi ha dimostrato di essere un attaccante da Juve e si è conquistato la maglia bianconera“, le parole al quotidiano ‘La Stampa’ dell’ex attaccante della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, i consigli di Padovano: “Servono tre grandi giocatori”

Il nazionale transalpino però non basterebbe per una Juventus da scudetto e in grado di tornare ad altissimi livelli: “Servono tre grandi giocatori, uno per reparto, oltre al Kolo Muani di turno“, rimarca Padovano.

L’ex centravanti traccia l’identikit sui profili che servirebbero alla Juve e consiglia tre nomi in particolare: “In difesa penso a Kim, visto che potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Insieme a Bremer formerebbe una difesa di livello mondiale. A centrocampo dico Tonali o uno forte almeno quanto lui. E proverei a prendere effettivamente Sancho o un esterno offensivo di questo livello. Non è semplice, lo capisco, ma servono giocatori di spessore: un’ossatura buona non basta”.

Infine, Padovano si sofferma sul possibile addio di Vlahovic: “In questi anni ha dimostrato di non saper gestire le critiche con la dovuta serenità. I gol li ha sempre segnati, però visto il valore del giocatore avrebbe potuto fare molto di più. Vlahovic al Milan? Di sicuro Allegri lo conosce bene e andare via dalla Juve potrebbe fargli bene“.