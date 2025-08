Juve e Milan, occhio allo scambio: clausola aggirata per il bomber

Due big europee potrebbero mettere su un clamoroso scambio tra attaccanti. Mezza Serie A a bocca asciutta

Con l’arrivo del mese di agosto i tifosi ormai non stanno più nella pelle ed attendono solamente l’inizio ufficiale di un’altra stagione che si preannuncia tutta da vivere.

Dal Milan alla Juventus passando anche per l’Inter e la nuova Roma. Vanno tutte a caccia del Napoli campione d’Italia e lo faranno attraverso progetti tecnici differenti rispetto al recente passato. Al netto dei bianconeri che proseguono con Tudor dopo il finale della passata annata, le altre inseguitrici hanno tutte cambiato allenatore, e stanno dunque impostando un nuovo tipo di percorso.

Molto passa inevitabilmente anche dal mercato in entrata, che ha cambiato e cambierà ancora la struttura delle rose. Diversi gli obiettivi ancora in essere con tutta una serie di calciatori importanti che sono stati accostati alle big nel corso di queste settimane.

Ad attirare come sempre l’attenzione dei tifosi è soprattutto il mercato dei bomber, ma ce ne sono due in particolare che potrebbero finire al centro di un maxi intrigo con buona pace di mezza Serie A.

Calciomercato, da Milan e Juventus alla Roma: occhio allo scambio Sesko-Hojlund

Tra i centravanti europei che infiammano il mercato ci sono anche Benjamin Sesko e Rasmus Hojlund che però potrebbero essere protagonisti di un affare più grande.

Il calciatore del Lipsia è stato accostato a più riprese a Milan e Juventus, mentre l’ex atalantino più di recente anche alla Roma. Le italiane potrebbero però rimanere tutte a bocca asciutta.

Secondo quanto evidenziato da ‘The Athletic’, proprio il Lipsia è tra i diversi club che stanno tenendo d’occhio lo stesso Hojlund. Una situazione che ha sollevato la possibilità di uno scambio che coinvolga proprio Sesko, con lo United che pagherebbe anche al club tedesco un indennizzo, data la disparità nelle valutazioni dei giocatori coinvolti.

Si tratta di un maxi scambio che rimescolerebbe gli attacchi delle due compagini, tagliando fuori tutto il resto della concorrenza. Lo United, inoltre, sa di dover abbassare le pretese rispetto alla cifra spesa per acquistare Hojlund, con un valore in calo sui 52 milioni di euro. In questo quadro il cambio di maglia con Sesko (aggirando anche la clausola) potrebbe risolvere i problemi delle parti in causa.