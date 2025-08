Inter, colpo di scena Lookman: “Ha lasciato Bergamo. 50 milioni con contropartita”

Le ultime novità di calciomercato sul nigeriano, andato allo scontro con l’Atalanta perché vuole essere ceduto alla squadra di Chivu

Nuova puntata della telenovela Lookman. Il nigeriano ha ormai rotto con l’Atalanta: neanche oggi, come raccontato da Calciomercato.it, si è presentato a Zingonia per la seduta personalizzata.

Lookman vuole solo e soltanto l’Inter, tanto che avrebbe già svuotato il suo armadietto. E, a quanto pare, fatto perdere le sue tracce.

❌ #Inter – Anche oggi #Lookman non si è presentato a Zingonia per allenarsi, senza fornire giustificazioni alla società: continua il braccio di ferro con l’#Atalanta 📲 @calciomercatoit https://t.co/d2iiCQoIwR — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 5, 2025

Nel suo post Instagram, Ivan Zazzaroni scrive che Lookman ha addirittura “lasciato fisicamente Bergamo”. Per il direttore del ‘Corriere dello Sport’, “nessuno sa dove sia”.

L’Inter è pronta a rilanciare: “Attende novità da Percassi ed è pronta ad arrivare a 50, non oltre (stavolta per davvero), possibilmente inserendo una contropartita di definizione: 46, 47 più il baby talento”.

Da capire quale potrebbe essere la contropartita per l’Atalanta, che solitamente in operazioni di tale portata non ama inserire. Per far vacillare Percassi, comunque, Marotta e Ausilio devono sicuramente avvicinarsi a quota 50 milioni. Soglia minima per la ‘Dea’, che nelle prossime ore potrebbe multare Lookman per non essersi presentato agli allenamenti.