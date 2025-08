La cronaca di Nottingham Forest-Fiorentina 0-0

Calciomercato.it vi offre il match del ‘ City Ground’ tra i Reds di Nuno Espirito Santo e i viola di Pioli in tempo reale

La Fiorentina è di scena sul campo del Nottingham Forest in una gara valida come amichevole precampionato in preparazione degli impegni ufficiali. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che saranno impegnate in Conference ed Europa League che sarà diretta dall’arbitro Cooper.

Reduci dalla sconfitta di domenica per 2-0 contro il Leicester, formazione che milita nella Championship inglese, i viola di Stefano Pioli hanno voglia di rifarsi. Stavolta in campo andranno molti più titolari rispetto a due giorni fa, per testare il livello di preparazione. La tournée oltremanica della squadra toscana si concluderà poi sabato prossimo con la sfida affascinante al Manchester United.

Per quanto riguarda i Tricky Trees di Nuno Espirito Santo, invece, si tratta del sesto test match di questa estate davvero avara di emozione per i suoi tifosi. Finora sono arrivati tre pareggi a reti inviolate contro il modesto Chesterfield, contro il Monaco e contro l’Estoril, oltre a due sconfitte contro il Fulham e contro il Birmingham, formazione di Serie B inglese.

Formazioni Ufficiali Nottingham Forest-Fiorentina e dove vederla in tv

La partita sarà visibile in televisione così come in streaming su tablet, smartphone e pc sul sito ufficiale del club gigliato. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘City Ground’ tra Nottingham Forest e Fiorentina live in tempo reale.

NOTTINGHAM FOREST (4-4-2): Sels; Cunha (64′ Boly), Murillo (72′ Carmo), Milenkovic, Neco Williams (72′ Morato); Hudson-Odoi (64′ Jota Silva), Anderson (64′ Yates), Gibbs-White (64′ Sangaré), Ndoye (64′ Abbott); Jesus, Wood (72′ Stamenic). All. Nuno Espirito Santo.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo (74′ Viti), Pongracic (74′ Marì), Ranieri (74′ Richardson); Dodò (74′ Parisi), Fagioli (74′ Kouadio), Ndour, Gosens (74′ Sabiri); Gudmundsson (74′ Fazzini); Dzeko (74′ Braschi), Kean (74′ Fortini). All. Pioli.

ARBITRO: Cooper

PROSSIMI IMPEGNI: Manchester United-Fiorentina sabato 9 agosto ore 13:45; Nottingham Forest-Al Qadisiya sabato 9 agosto ore 20:45.