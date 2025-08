Dalla Roma al Milan: “La sua storia in giallorosso è finita” | ESCLUSIVO

Dalla fascia di capitano a Dovbyk e Krstovic: dichiarazioni in ESCLUSIVA sulla nuova Roma di Gian Piero Gasperini

Dal campo al calciomercato, sono giorni piuttosto caldi anche in casa Roma. Sta infatti prendendo forma la nuova squadra di Gian Piero Gasperini, che nelle ultime ore ha preso un’altra decisione forte.

Il capitano dei giallorossi sarà scelto in base alle presenze e non è più Lorenzo Pellegrini. Ne abbiamo parlato in esclusiva sul canale Youtube di Calciomercato.it con Giuseppe Falcao, figlio della leggenda giallorossa. “La cosa che stupisce è che sembra sia proprio un cambio di rotta con il passato. Credo che in questo momento su Pellegrini sia veramente l’ultimo dei problemi il discorso della fascia di capitano. Mi sembra quasi uno fuori dal progetto in questo momento. – ha affermato Falcao – Perché comunque se si a vedere il discorso presenze El Shaarawy non è un titolare. Cristante non credo sarà di partenza un titolare, anche se giocherà tante partite, quindi Mancini dovrebbe essere il capitano. Lui e Svilar sono quelli che mi sembrano un pochettino più importanti sia per i tifosi che per l’ambiente”.

E sul futuro dell’ormai ex capitano: “Pellegrini in questo momento al di là della sua fascia di capitano lo vedo veramente “lontano” da Roma. Vuoi perché Gasperini comunque cerca un certo tipo di calciatori lì sulla trequarti… il Pellegrini di oggi, negli ultimi due o tre anni, mi sembra essere lontano parente del calciatore che abbiamo conosciuto. Quindi oggi parlare di Pellegrini capitano mi sembra un po’ inutile. In questo momento mi sembra una storia finita con la Roma”. Falcao suggerisce anche l’ipotesi Milan: “Il Milan potrebbe essere una soluzione per lui, giocherà con il 4-3-3 immagino. La Roma comunque dovrà anche vendere tanto in questo ultimo mese di mercato perché ha tanti giocatori”.

Roma, Giuseppe Falcao: “Krstovic potrebbe fare come Retegui all’Atalanta”

Da Lorenzo Pellegrini alla questione Dovbyk: “Anche lui mi sembra uno un po’ perso in questa situazione ed in questo momento. L’impressione mia è che il titolare sia Ferguson nella Roma, sia per caratteristiche che per come gioca Gasperini, perché è uno che pressa come un forsennato e quindi Gasperini ama questi giocatori. Quindi anche questa è una situazione che la Roma dovrà risolvere”.

“Sapevamo che l’arrivo di Gasperini avrebbe sconvolto anche tante cose. Forse volevamo anche questo tipo di cosa. Ci sono tanti calciatori che hanno un po’ deluso – ha proseguito Falcao – Dovbyk a me non mi ha deluso particolarmente, i numeri sono dalla sua parte, ma credo sia stato un calciatore un po’ fuori, sempre fuori un po’ dal gioco della squadra. Lui è un finalizzatore, un attaccante bravo negli ultimi 10-15 metri, ma poi durante la partita lo vedi molto poco. Non mi sembra uno che combatte, non mi sembra uno che va a fare sportellate come chiede il calcio di oggi”.

Una battuta, infine, sull’obiettivo Krstovic: “Mi piace molto, mi piace da 2-3 anni. Quando è arrivato a Lecce è uno che ha potenziale per fare 20-25 gol a campionato. Lui secondo me se messo nelle condizioni potrebbe ripetere quello che ha fatto Retegui l’anno scorso, ma con qualità tecniche nettamente superiori. C’è fiducia in Gasperini, fiducia in Ranieri ed in Massara, quindi che si facciano le scelte giuste per la squadra e poi tra un anno le valuteremo, tra due anni le valuteremo. Oggi secondo noi la Roma deve stare dietro a questi tre personaggi”.