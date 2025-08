Sorteggio Conference League, le possibili avversarie della Fiorentina

I viola di Stefano Pioli, teste di serie, attendono di conoscere la squadra che dovranno affrontare nei playoff dall’urna di Nyon

Per la Fiorentina si tratta di una sorta di dejà-vù. Per il quarto anno consecutivo, infatti, i viola partecipano alla Conference League, terza competizione europea per club. Non si può dire che il club toscano non sia stato grande protagonista di questa competizione: sono arrivate due finali (entrambe perse) contro il West Ham e l’Olympiacos e una eliminazione in semifinale la passata stagione contro il Betis Siviglia.

L’auspicio della società e di tutti i tifosi è che questo possa essere l’anno giusto per alzare il trofeo. Non ci sono squadre imbattibili come poteva essere il Chelsea un anno fa: dei cinque top campionati europei, infatti, oltre alla Fiorentina partecipano alla Conference gli spagnoli del Rayo Vallecano, i francesi dello Strasburgo, i tedeschi del Mainz e gli inglesi del Crystal Palace, che però hanno presentato ricorso per essere riammessi in Europa League a scapito del Nottingham Forest.

Oggi a Nyon i viola di Stefano Pioli conosceranno i loro avversari nello spareggio in programma tra il 21 (gara di andata) e il 28 agosto per il ritorno. Grazie al buon ranking Uefa acquisito, i gigliati saranno teste di serie, ma guai a sottovalutare l’impegno contro formazioni sulla carta più deboli, ma avanti con la preparazione. Non a caso un anno fa ci vollero i calci di rigore per eliminare il Puskas Akademia. L’obiettivo è conquistare la finale della ‘Red Bull Arena’ di Lipsia.

Fiorentina, sorteggio Conference: Astana e Hajduk Spalato da evitare

Il sorteggio dei playoff di Conference prenderà il via alle ore 14 dopo quelli di Champions ed Europa League. La Fiorentina partecipa al ‘percorso principale’, che si differenzia da quello ‘campioni’ dedicato ai club retrocessi dalle altre coppe. Nel pre-sorteggio di stamattina, i viola sono stati inseriti tra le teste di serie dell’urna numero 2.

Cinque le possibili avversarie per Ranieri e compagni che usciranno dai seguenti accoppiamenti: la vincente tra gli svizzeri del Losanna e i kazaki dell’Astana (da evitare per la lunga trasferta); la vincente tra i croati dell’Hajduk Spalato (formazione più temibile sulla carta) e gli albanesi della Dinamo City; la vincente tra i rumeni dell’Universitatea Craiova e gli slovacchi dello Spartak Trnava; la vincente tra i lituani del Kaunas Zalgiris e i bulgari dell’Arda Kardzhali; la vincente tra gli ucraini del Polyssia (che giocano le gare casalinghe in Slovacchia) e gli ungheresi del Paksi.